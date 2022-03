guerra-a-cellino,-jasmine-al-veleno-su-loredana:-“e’-paranoica-e-maniaca.-ecco-cosa-mi-costringe-a-fare”-fan-sotto-choc

Jasmine Carrisi si è lasciata andare a delle dichiarazioni riguardo i suoi famosissimi genitori, Albano e Loredana Lecciso, ammettendo che cambierebbe qualcosa della loro eredità caratteriale, in particolare di quella di sua madre. La più giovane della famiglia Carrisi ha deciso di seguire le orme di suo papà. Anche lei vuole diventare una cantante, e si sta muovendo bene sotto questo punto di vista. Sono diversi i singoli che sono già stati pubblicati: tra questi ci sono Fragola, Baby baby, Mezzanotte e Calamite. Non solo, vorrebbe diventare anche un volto del piccolo schermo.

Insomma, Jasmine Carrisi vuole proprio seguire le orme di Albano. Il cantante non è famoso soltanto per le sue canzoni o le sue abilità artistiche, ma anche per il suo carattere esplosivo che lo ha reso un vero e proprio personaggio televisivo. Lo vediamo nei vari programmi, reality, talent show, salotti, sempre pronto a dire la sua. Non soltanto, ancora oggi è sotto l’occhio dei riflettori per la sua vita sentimentale, che sembra legata allo stesso tempo a due donne, Loredana Lecciso e Romina Power. Decisamente tutti i requisiti per diventare un volto iconico dello show italiano.

Albano Carrisi non perde occasione per lanciare anche la sua progenie in questo lavoro che tanto ama. Per quel che riguarda Jasmine, anche lei ha avuto la possibilità di mostrarsi in televisione insieme al suo papà. Li abbiamo visti insieme nella penultima stagione di The Voice senior, trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici. I due hanno fatto coppia come coach e giurati. Una trasmissione che ha avuto un enorme successo in fatto di share e che ha permesso alla ragazza di farsi conoscere dal pubblico della prima serata del venerdì sera. E bisogna dire che la giovane ha fatto una bella figura.

Non solo esperta del mondo della musica, Jasmine Carrisi ha anche un viso molto particolare, una bellezza soggettiva ma che sembra fatta appositamente per le telecamere. Purtroppo la sua esperienza a The voice senior è durata soltanto una stagione, perché Antonella Clerici ha chiamato al loro posto Orietta Berti, tornata in voga dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo e grazie al successo di Mille, cantata insieme a Fedez e Achille Lauro. Così, la figlia di Albano si è trasferita a Milano per l’Università, ma continua a intrattenere rapporti con i suoi fans grazie ai canali social.

In una recente intervista, ha parlato dei suoi genitori. In particolare si è soffermata su sua mamma, Loredana Lecciso, che le ha trasmesso una parte del suo carattere che lei non ama particolarmente: “cambierei la mentalità un po’ paranoica che mi ha trasmesso. Ne ho ereditato l’aspetto riflessivo e la cura, a volte maniacale, dei dettagli”. Jasmine Carrisi cederebbe volentieri questa eredità di sua mamma con le doti di suo papà Albano: “A volte ci vorrebbe la praticità e la durezza di papà”. Nonostante questo, la giovane donna ha un rapporto splendido con i suoi genitori, pronti ad accompagnarla in questo percorso che ha scelto di intraprendere.

