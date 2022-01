Guerra a Mediaset, Maria De Filippi distrutta, Signorini le ha rubato il suo programma più famoso. Fans in rivolta

I telespettatori Mediaset non hanno potuto fare a meno di notare che Alfonso Signorini attinge sempre più spesso dalle trasmissioni di Maria De Filippi per il Grande Fratello Vip. Del resto, è proprio la regina di Mediaset che contribuisce largamente a creare nuovi volti nel mondo del piccolo schermo. Mentre tutti i presentatori tendono a lavorare con personaggi già avvezzi alle telecamere, lei è rimasta tra le uniche a prediligere persone comuni, semplici, che non hanno mai lavorato in televisione. Tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne, tentatori di Temptation Island, giovani artisti di Amici si ritrovano improvvisamente famosi.

Sono moltissime le persone che prima di approdare nel mondo del piccolo schermo passano per le trasmissioni di Maria De Filippi. C’è chi si rivolge alla presentatrice solo per perseguire il suo scopo amoroso, per poi farsi da parte una volta raggiunto il risultato. C’è chi invece approfitta dell’improvvisa visibilità per partecipare anche ad altri programmi televisivi. Come il Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini inserisce sempre, nel suo cast, elementi che vengono dal mondo della regina di Mediaset. Il pubblico se ne è reso conto ma i commenti sul web in proposito non sono positivi.

In molti lamentano il fatto che sembra che Alfonso Signorini voglia ricreare una situazione alla Uomini e Donne, ‘rubando’ i concorrenti a Maria De Filippi. Guardando l’edizione in corso del Grande Fratello Vip, infatti, possiamo notare che si sono venuti a creare dei diversi triangoli amorosi che sicuramente tengono il pubblico incollato allo schermo. Entrambe queste situazioni hanno per protagonisti proprio i Vipponi che si sono fatti conoscere tramite Temptation Island e Uomini e Donne: Soleil Sorge, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Ricordiamo i loro inizi sulla Mediaset.

Soleil Sorge è stata corteggiatrice e scelta di Luca Onestini nel dating show di Maria De Filippi. I due si sono lasciati ma la ragazza non si è fatta sfuggire l’opportunità di fare carriera nel mondo Mediaset. Oggi la vediamo come una delle principali protagoniste del Grande Fratello Vip. Sin dal primo giorno si è fatta notare per la sua arroganza, premiata anche fin troppo da Alfonso Signorini che sembra completamente dalla sua parte. Poi è giunto il momento del triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Lei è diventata l’amante dell’attore e adesso si ritrova a condividere la casa con sua moglie.

Poi ci sono Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, lui ex tentatore di Temptation Island, lei tronista di Uomini e Donne, entrambi programmi Mediaset. Durante il suo percorso da Maria De Filippi è diventata famosa per aver rifiutato ben 400 corteggiatori. Ma il tentatore si è voluto mettere alla prova in tal ruolo anche al Grande Fratello Vip ed è riuscito a conquistarla in poco tempo. Attualmente anche loro due sono coinvolti in un triangolo amoroso con Jessica Selassiè, la più grande delle principesse estoni che ha perso la testa per il ragazzo ma allo stesso è molto amica della sua fidanzata.

