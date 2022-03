Guerra aperta in Rai, Il conduttore fatto fuori non ce la fa più e sbotta: “Volete solo i vecchi”. Fan sotto choc

Pierpaolo Pretelli fa ritorno in Mediaset e volta le spalle alla Rai, provocando l’indignazione di Mara Venier che ha usato parole al veleno contro di lui. Il velino del mondo del piccolo schermo è tornato alla ribalta proprio grazie alla rete di Pier Silvio Berlusconi. E’ stato Alfonso Signorini a volerlo come concorrente nel suo Grande Fratello Vip, l’anno scorso. Un’edizione capitata nell’anno più duro del Covid che ha riscosso un enorme successo, con i Vipponi che sono entrati nelle case degli italiani anche durante la cena di Capodanno. E lui non solo ha trovato l’amore con Giulia Salemi, ma si è anche classificato al secondo posto.

Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, però, sembrava che il futuro di Pier Paolo Pretelli fosse sulla Rai. L’uomo infatti ha preso parte a Tale e Quale Show con Carlo Conti, e successivamente è diventato un volto fisso a Domenica In, di Mara Venier. Si vociferava addirittura che la rete di Stato avesse in progetto un programma creato appositamente per lui. Poi, d’improvviso, le aspettative sul velino del piccolo schermo sono terminate, quando lo abbiamo visto intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, nuovamente in Mediaset, parlare male della rete che lo ha ospitato per tutta la stagione televisiva.

“Grazie del bentornato a canale 5. Ho realizzato di essere qui grazie a quest’aria fresca. Perché sai.. lì ho fatto un po’ l’azione da botulino, ho ringiovanito un po’. Quindi tornare qui e trovare un po’ di fresco è bello, sì è davvero piacevole”. Insomma, parole molto dure nei confronti della Rai e dei suoi presentatori. Non è di certo la prima volta che qualcuno si lamenta delle scelte fatte dalla rete di Stato, che punta sempre sugli stessi personaggi. Sembra che l’unico volto che stia riuscendo ad emergere sia quello di Stefano De Martino: per il resto, è sempre la solita zolfa di presentatori visti e rivisti.

Che dietro il mondo della Rai ci sia la politica è risaputo, ma è anche chiaro che sia lecito per i personaggi protagonisti voler rimanere in auge il maggior tempo possibile. Le parole di Pier Paolo Pretelli, per quanto possano essere significamente corrette, sono risultate molto offensive di quelle persone che continuano a lavorare con passione nonostante l’età avanzata e soprattutto che lo hanno accolto nei loro programmi. Gli stessi telespettatori si sono lamentati delle parole usate dal famoso velino, e sui social si è letta tutta la loro indignazione. ‘Ha offeso la Rai’; ‘Restituisca i cachet’; ‘Quanto rispetto per Carlo Conti e Mara Venier’.

Questo sono soltanto alcuni dei commenti che si leggono sul mondo del web, subito dopo l’intervista a Pier Paolo Pretelli di Silvia Toffanin a Verissimo. Ma su tutti, la donna che ha mostrato maggiormente la sua indignazione è proprio Mara Venier. La presentatrice deve essere rimasta molto male per questo commento che la riguarda sicuramente in prima persona: Porello, ha scritto in una storia di Instagram. Poi è intervenuto anche il suo autore: “Il pubblico non ha certo bisogno di lui per sentirsi #ggiovane! A #Pierpa’ #aripiate!”. Pretelli si è quindi dovuto giustificare: “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Sempre grato a Mara e Carlo”.

