Guerra Ballando con le Stelle, La Lucarelli contro la conduttrice, “Lite assurda, non partecipo più al gioco”. Fan sotto choc

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli ha ignorato volutamente delle domande a lei rivolte da Serena Bortone, ospite in via eccezionale della trasmissione. La presentatrice di Oggi è un altro giorno si è seduta vicino ad Alberto Matano e a Roberta Bruzzone, commentando le diverse esibizioni degli artisti in gara. Quando è arrivato il turno di Morgan, durante la sfida iniziale, la sua attenzione si è spostata sul litigio che è avvenuto due settimane fa tra il cantante e la giornalista. In particolare, su alcune dichiarazioni fatte da lui sui social.

Morgan, prima della puntata di Ballando con le Stelle, ha informato i suoi follower della sua intenzione di invitare Selvaggia Lucarelli a ballare un valzer insieme a lui, con lo scopo di riappacificarsi. Da quando è avvenuta la discussione, la giornalista non gli rivolge la parola, limitandosi ad alzare la paletta con il voto che ha deciso di assegnargli. Non solo nei riguardi di Morgan: è dalla prima puntata che il giudice tiene lo stesso atteggiamento di indifferenza nei confronti di Alessandra Mussolini, presente anche lei in veste di commentatrice senza un posto fisso.

Così, quando Serena Bortone le ha chiesto se avesse voglia di accettare l’invito di Morgan per il valzer, Selvaggia Lucarelli ha continuato sulla stessa strada. Tenendo lo sguardo basso, ha lasciato che a rispondere fosse la presidente di giuria, Carolyn Smith. La donna ha dichiarato che un concorrente non può ballare assolutamente con un giudice, a prescindere dai rapporti interpersonali che li legano. Il pubblico ha pensato che l’atteggiamento della giornalista riservasse un’antipatia anche nei confronti della presentatrice di Oggi è un altro giorno. Ma lei ha voluto fare chiarezza tramite i social.

Selvaggia Lucarelli nella giornata di ieri ha permesso ai suoi follower di farle delle domande tramite le stories di Instagram. Tra queste, non sono mancate quelle sul suo rapporto con Serena Bortone e sui motivi che l’avrebbero spinta a ignorarla. Il giudice di Ballando con le Stelle ha spiegato che il suo atteggiamento è legato semplicemente alla situazione che si è venuta a creare con Morgan. “Quando ha parlato la Bortone sabato sembravi scocciata, ti sta antipatica?” le ha domandato una delle sue fans. “Non ero scocciata, ma non avevo voglia di teatrini forzati, non ce l’avevo affatto con lei. Anzi, andrò a trovarla molto presto”.

Per il momento, ospite di Serena Bortone a Oggi un altro giorno è stato proprio Morgan, che ha affrontato con la presentatrice l’argomento del litigio con Selvaggia Lucarelli. Vedremo se la donna vorrà rispondere, oppure se continuerà con la dura linea dell’indifferenza. Che non le vieta di lanciare frecciatine al cantante. Sempre rispondendo ai suoi follower, la donna ha affermato: “Penso che l’unico modo per vincere con chi bara è non giocare”. Sarebbe questa filosofia che la spinge a non replicare alle insinuazioni del cantante. L’Italia intera, però, desidera vedere l’evoluzione di questo litigio.

