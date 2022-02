Guerra in Ucraina: “Sarà un massacro”. Ma l’Occidente non può agire senza danneggiare sé stesso

“Sarà un massacro, con migliaia di morti da una parte e dall’altra”. È la previsione di Wendy Sherman, vice segretario di Stato americano e capo negoziatrice Usa nei colloqui con Mosca sull’Ucraina. Nello stesso tempo si teme una spaventosa ondata di profughi, alla quale stiamo già assistendo, che si stima potrà avvicinarsi a 5 milioni di persone senza casa. Se il Paese vicino più esposto è la Polonia, anche Slovacchia, Ungheria e Romania si trovano in prima linea. Ma l’Occidente interverrà veramente? Punire Vladimir Putin e la Russia in modo effettivo significherebbe ferire tutti i Paesi occidentali, anche se alcuni soffrirebbero più di altri. La Russia è uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio greggio e gas naturale, fornendo circa il 40% del gas dell’Unione Europea. Le sanzioni dall’Occidente potrebbero influire sull’accesso a tale fornitura, in particolare con la Germania che interrompe il gasdotto Nord Stream 2 che aveva lo scopo di portare il gas naturale dalla Russia all’UE attraverso il Mar Baltico. La Germania ha già detto che riesce a far da sola. Ma l’Italia, per esempio, no. Il costo del petrolio è già salito verso i 100 dollari al barile proprio in prospettiva di una guerra: il massimo degli ultimi 7 anni, ma secondo gli analisti potrebbe tranquillamente arrivare fino a 150 dollari al barile. Se Biden ha detto che sta sviluppando una strategia per “smussare i prezzi del gas” (“Voglio limitare il dolore che gli americani provano alla pompa di benzina”, ha detto per la precisione martedì scorso), bisogna considerare che la Russia è anche il più grande esportatore di palladio, un metallo utilizzato nei sistemi di scarico delle automobili, celle a combustibile, telefoni cellulari e persino gioielli e odontoiatria. L’aumento dei prezzi del palladio e di altri metalli essenziali, come alluminio e nichel, potrebbe dare il via a un’altra crisi della catena di approvvigionamento. Nel mezzo della grave crisi della supply chain già in atto. La scelta tedesca di annullare la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 è drammatica e la Russia lo sa. Martedì l’ex presidente della Russia se la rideva, twittando: “Benvenuti nel nuovo mondo coraggioso in cui gli europei pagheranno molto presto 2.000 euro per 1.000 metri cubi di gas naturale!” Questo è il modo più efficace per colpire la Russia, senza dubbio. Ma aumenterà l’inflazioni in misure difficili da quantificare in un momento in cui i prezzi del petrolio sono già vicini ai massimi degli ultimi 8 anni e questo significa che prima o dopo i nuovi rincari colpiranno i generi alimentari e di prima necessità. Il Washington Post ha riferito che il Dipartimento del Tesoro e la sicurezza interna hanno lanciato l’allarme su possibili attacchi informatici a banche, ospedali, uffici governativi e reti elettriche statunitensi in rappresaglia per la posizione degli Stati Uniti. Siamo pronti anche a questo?

L’articolo Guerra in Ucraina: “Sarà un massacro”. Ma l’Occidente non può agire senza danneggiare sé stesso proviene da The Map Report.