guerra-mediaset,-barbara-d’urso-si-vendica-di-maria-de-filippi.-e’-bufera-in-studio,-la-regia-censura-tutto,-fan-sotto-choc,-cos’ha-detto

La guerra tra le due donne Mediaset più famose continua. Adesso è il turno di Barbara D’Urso di censurare un programma di Maria De Filippi. Pensavamo che la moglie di Maurizio Costanzo non conoscesse rivalità e guardasse il resto dei volti del piccolo schermo dall’alto del suo trono dorato, fatto di trasmissioni che non muoiono mai e che riscuotono sempre il massimo consenso. Invece sembra che anche la presentatrice di Uomini e Donne abbia cominciato a soffrire di una presenza ingombrante che spesso è riuscita a metterla in ombra, pur essendo molto criticata.

Se Maria De Filippi è la regina di Canale 5, Barbara D’Urso è la regina del trash, e in un’epoca in cui la televisione spazzatura è pane quotidiano per gli italiani è riuscita spesso a scalare tutte le classifiche. Così facendo, è riuscita ad inimicarsi Maria De Filippi, la cui egemonia in Mediaset era intoccabile. Ultimamente è trapelata la notizia di una clausola che la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe ottenuto che impedisce alla collega di nominare le sue trasmissioni o utilizzare i suoi personaggi per fare odience. I personaggi di Uomini e Donne sono infatti spariti dagli studi di Pomeriggio 5.

Appartenere alla stessa rete dovrebbe significare appoggiarsi e sponsorizzarsi a vicenda, ma evidentemente per le due donne non è così. L’una non nomina mai l’altra, nonostante in passato Barbara D’Urso sia stata ospite a C’è Posta per Te, chiamata dalla Littizzetto, mentre Gemma Galgani, volto storico di Uomini e Donne, sia andata invece proprio a Pomeriggio 5. Le cose sono cambiate e pur non avendone certezza i fatti parlano chiaro. Nel corso della puntata di Domenica Live, ospiti in trasmissione sono stati Pippo Franco accompagnato da suo figlio Gabriele.

Per chi segue Temptation Island, dovrebbe sapere che il figlio dell’attore ha partecipato alla trasmissione realizzata proprio da Maria De Filippi insieme a Mediaset. Nello specifico, Gabriele Franco ha partecipato alla seconda edizione del reality, la prima condotta da Alessia Marcuzzi andata in onda nel 2019. Insieme a lui, la fidanzata Silvia Maturani. Nonostante all’ultimo falò di confronto la coppia si sia riappacificata, la loro storia è ugualmente finita e il figlio di Pippo è single e in piazza da un anno e mezzo. Proprio per questo il padre lo ha portato da Barbara D’Urso.

Nulla di particolare, se non fosse che durante tutta la trasmissione non è stato tirato fuori il nome di Temptation Island. La trasmissione è diventata un vago “reality show”. Non solo, nei filmati mandati in onda per ripercorrere la storia d’amore di Gabriele Franco, nessun video o foto tratti dal programma di Maria De Filippi. Tutto questo può portarci a un’unica conclusione: la storia della clausola imposta da Maria De Filippi è vera e tra le due presentatrici Mediaset non scorre affatto buon sangue. Quante volte ancora si censureranno a vicenda? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Guerra Mediaset, Barbara D’Urso si vendica di Maria De Filippi. E’ bufera in studio, La regia censura tutto, Fan sotto choc, cos’ha detto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.