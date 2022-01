Guerra Mediaset, Federica Panicucci smaschera Signorini “Al Gf Tutto montato ad arte, Ecco come fanno. Ora la verità”. Alfonso furioso

Federica Panicucci ha svelato nuovi dettagli riguardo la storia più entusiasmante del Gf Vip, quella tra Delia Duran e Alex Belli. L’attore è stato in grado di mettere in scena una spettacolare soap opera che sicuramente ha saputo conquistare l’Italia intera. I telespettatori amano i triangoli amorosi ma ancor più vogliono scoprire se tutta questa vicenda sia vera o sia semplicemente una messa in atto. Lo stesso Alfonso Signorini si astiene dal commentare, ma osserva compiaciuto gli ascolti e cede loro molto spazio, al punto che adesso la donna entrerà nella casa più spiata d’Italia.

Ma torniamo indietro di qualche settimana. Mentre Alex Belli era ancora al Gf Vip e se la spassava con Soleil Sorge, Delia Duran decideva di divertirsi lei stessa all’esterno, come una single. Così, venne paparazzata con un imprenditore 24enne di Napoli, Carlo Cuozzo. I due vennero ripresi mentre si scambiavano delle effusioni, ma il Vippone pensò che si trattasse semplicemente di una montatura della moglie per farlo ingelosire. Oggi, riguardo quella famosa vicenda, escono fuori dei nuovi dettagli grazie a Federica Panicucci e al suo Mattina 5.

Ogni mattina la famosa presentatrice si occupa non solo di casi di cronaca ma anche dei gossip più in voga. Ignorare il triangolo che si è creato al Gf Vip è impensabile. Così Federica Panicucci ha ospitato nella sua trasmissione il paparazzo che, quella famosa sera, ha ripreso Delia Duran in dolce compagnia. Lui si chiama Andrea Franco Alajmo e ha asserito che la show girl si è scambiata effusioni con il partenopeo per tutta la serata. A quanto pare i due sono stati avvinghiati per tutto il tempo e i baci scambiati sono stati molti più di quelli ripresi dalle telecamere.

Non solo, il paparazzo ha svelato a una Federica Panicucci sempre più incuriosita che Delia Duran e Carlo Cuozzo quella notte hanno lasciato il locale insieme. Quel che hanno fatto successivamente è ignoto ma possiamo bene immaginarlo. Come possiamo immaginare quello che accadeva sotto le coperte del letto condiviso da Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip. Insomma, a quanto pare marito e moglie hanno entrambi avuto rapporti al di fuori del vincolo nuziale. Quello che ancora non è chiaro è se i due sono una coppia aperta o se si tratta effettivamente di tradimento.

Il teatrino che hanno messo in scena li vede l’uno contro l’altro. Delia Duran, in quarantena in attesa di entrare al Grande Fratello Vip, ha deciso di prendersi una pausa da Alex Belli e di vivere in piena libertà l’esperienza nel reality show. Ma in molti credono che anche questo litigio sia tutta una finzione. Se vogliamo ascoltare Deianira Marzano, esperta di gossip, la donna dovrebbe provare una simpatia con Alessandro Basciano, attualmente impegnato con Sophie Codegoni, che già ha avuto diversi battibecchi con l’attore. Insomma, la soap opera è appena iniziata.

