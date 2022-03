guerre-en-ukraine-:-cette-image-insoutenable-qui-indigne-le-monde-entier

L’horreur de la guerre s’intensifie en Ukraine. Voilà maintenant quinze jours que Vladimir Poutine a lancé sur le pays dirigé par Volodymyr Zelensky une attaque armée, violant de ce fait le droit international sous prétexte selon lui de “démilitariser” et “dénazifier” l’Ukraine. Des attaques qui se poursuivent dans de nombreuses villes, avec des bombardements qui ont déjà tué 474 civils et fait plus de 2 millions de réfugiés. Et la dernière en date à avoir été touchée n’est autre que Marioupol, au sud-est de l’Ukraine. Mercredi 9 mars, un établissement qui abrite un hôpital pour enfants et une maternité a été pris pour cible et bombardé, faisant 17 blessés et trois morts, dont une fillette selon un bilan fourni par les autorités locales, rapporte Libération.

Des images choquantes, qui montrent une ville en état de siège, encerclée par les forces armées du Kremlin, qui entendent faire main basse sur le port stratégique qu’elle abrite et qui donne un accès direct sur la mer d’Azov. Sur son compte Instagram, Olena Zelenka, la Première dame ukrainienne, a partagé des vidéos “effrayantes” et des photos du bombardement, déplorant que ce qui est “pire encore, c’est ce qu’on ne voit pas dessus“, à savoir, les blessés et les morts dans cette attaque. “Toute l’Ukraine demande à l’OTAN de fermer le ciel. Il demande que cela ne se reproduise plus. Mais nous ne sommes pas entendus. Et les avions ennemis tuent déjà ouvertement des civils”, a-t-elle déploré.

Des femmes et des enfants sous le choc et/ou blessés, et pris en charge après le bombardement de la maternité et de l’hôpital pour enfants de #Marioupol. (vidéo via @AP)pic.twitter.com/uTEl1BlBze — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) March 9, 2022

Lorie Pester réagi au bombardement de Marioupol

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités se sont indignées en découvrant ces images, comme Lorie Pester. “Et maintenant c’est un hôpital d’enfants bombardé !!!“, a-t-elle ainsi dénoncé sur Twitter, qualifiant Vladimir Poutine de “cinglé” et se demandant jusqu’où celui-ci ira dans cette attaque. “Va-t-on laisser Poutine “régler le problème” à Marioupol comme hier à Alep et avant-hier à Grozny ? Combien de vies, d’hôpitaux, d’enfants, de villes va-ton le laisser détruire ?”, a interrogé également Sophia Aram. Le président ukrainien a lui aussi réagi en demandant suite à cette attaque : “Quel genre de pays a peur des hôpitaux ?”

Et maintenant c’est un hôpital d’enfants bombardé !!!

Mais jusqu’où ira ce cinglé ??? — Lorie Pester (@LoriePester) March 9, 2022

Va-t-on laisser Poutine “régler le problème” à Mariupol comme hier à Alep et avant-hier à Grozny ? Combien de vies, d’hôpitaux, d’enfants, de villes va-ton le laisser détruire ? #Ukraine pic.twitter.com/pJQFqIOk4v — sophia aram (@SophiaAram) March 9, 2022

Bombardement de Marioupol © France 2

