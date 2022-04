Guerre en Ukraine : le sosie de Volodymyr Zelensky a fui grâce à ceux de Poutine et Kim Jong-un

Il est l’un des sosies les plus connus de Volodymyr Zelensky. Depuis 2019, Umid Isabaev, 41 ans jouit de sa ressemblance surprenante avec le président ukrainien pour se faire connaître à la télévision. Mais depuis le 24 février 2022, jour du début de l’invasion russe en Ukraine, la vie de cet Ukrainien comme les autres a pris un tournant des plus sinistres. Devenu héros national en tenant tête à Vladimir Poutine, le vrai Volodymyr Zelensky est aussi devenu la cible n°1 du gouvernement russe. Victime collatérale, Umid Isabaev a commencé à attirer l’attention des Ukrainiens, mais aussi des Russes : “Il était suivi tout le temps par des soldats russes qui souhaitaient l’emmener à Moscou pour diffuser de la propagande négative sur l’Ukraine”¸peut-on lire dans les clonnes du Washington Post.

Au pied du mur, le sosie de Zelensky a décidé, comme des milliers de réfugiés Ukrainiens, de prendre la route de la Pologne. C’est alors qu’il a reçu une aide des plus improbables : celle des sosies officiels de deux autres hommes d’état : Vladimir Poutine et Kim Jong-un. De leurs vrais noms Steve Poland et Howard X, les deux hommes se sont rencontrés en 2017 sur le tournage d’une publicité pour la marque d’électronique Wilson. Tous deux savent que la vie de sosies de personnalités politiques n’est pas tous les jours facile : “La vie de sosie de politique peut être amusante, confie le double du Chef Supême coréen. Les gens veulent prendre des selfies avec vous. Les bars et restaurants vous couvrent de cadeaux. Les agences de publicité et studios de cinéma sont prêts à vous payer cher. Mais c’est aussi un métier risqué“, souligne-t-il.

Le sauvetage de Volodymyr Zelenski financé par Kim Jong-un

Pour cette raison, Steve Poland, surnommé Slawomir, et Howard X se sont alliés pour aider Umid Isabaev à sortir d’Ukraine. Une tâche particulièrement difficile, puisqu’aucun des trois sosies ne parle la même langue. Ceux-ci ont donc dû avoir recours à Google Translate pour mettre au point leur plan. Mais les planètes ont fini par s’aligner. À son arrivée en Pologne, après un long et difficile voyage d’une semaine, Umid été accueilli par une voiture payée par Howard et mis à l’abri dans un hôtel, également financé par le sosie de Kim Jong-un. Il a ensuite pu retrouver ses deux amis dans un bar, où ils ont dégusté des bières en parlant de la guerre. Depuis, le trio se serre les coudes. “On se voit presque tous les jours. On est amis“, confie Slawomir. Une amitié que l’on n’aurait jamais imaginé voir un jour.

