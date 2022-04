Guerre en Ukraine : le témoignage glaçant d’une femme violée par des soldats russes

Les victimes de la guerre en Ukraine sont chaque jour plus nombreuses, et Elena (nom d’emprunt) en fait partie. Réfugiée à Zaporojie, dans le centre du pays, cette femme de militaire ukrainien raconte avoir été violée pendant plusieurs heures par deux soldats russes, le 3 avril dernier. Restée à Kherson pour évacuer ses biens après avoir envoyé toute sa famille à Vinnytsia, elle faisait ses courses dans une épicerie lorsqu’elle a vu entrer un duo de militaires du camp de Vladimir Poutine. C’est alors qu’elle a été prise à partie.

“Ils ont commencé à parler avec des habitants locaux, confie-t-elle à l’AFP, à visage caché. La seule chose que j’ai entendue, c’est un des habitants pointer son doigt vers moi et dire : C’est à cause d’elle que cette guerre a commencé, à cause de gens comme eux. Elle est la femme d’un militaire ukrainien’.” Traitée de “banderovka“, en référence au dirigeant ultranationaliste ukrainien Stepan Bandera, qui collabora avec l’Allemagne nazie contre l’Union soviétique, Elena se souvient avoir été suivie par les deux militaires. “J’ai à peine eu le temps de rentrer chez moi. Je n’ai pas eu le temps de prendre mon téléphone, je n’ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ils m’ont juste poussée sur le lit en silence, m’ont écrasée en silence avec la mitralleuse, m’ont déshabillée…”

“Chacun se disait ‘C’est ton tour'”

Le calvaire a duré 13 heures. “Chacun se disait ‘C’est ton tour’, puis vers 4 heures du matin, ils ont commencé à dire ‘Okay, c’est bon, on doit aller prendre notre tour de garde’. C’est affreux, je ne veux plus vivre”, admet-elle, détruite. Depuis, Elena a pris la fuite est a trouvé refuge à Zaporojie, où des milliers d’Ukrainiens transitent chaque jour pour fuir les zones de combats. Elle attend désormais un car qui l’emmènera à Vinnytsia, où elle pourra enfin rejoindre les siens, avec le terrible souvenir d’une nuit d’horreur.

Elena a raconté son calvaire à l’AFP. © CNews

