Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine menace d’utiliser l’arme nucléaire !

Vladimir Poutine est déterminé, et il l’a une nouvelle fois fait savoir, ce mercredi 27 avril, lors d’une prise de parole à Saint-Pétersbourg devant les députés. Le président russe a affirmé que “l’opération militaire spéciale débutée le 24 février sera remplie”. Il juge l’invasion de l’Ukraine comme nécessaire pour “garantir la paix et la sécurité des républiques de Donetsk, de Lougansk, de la Crimée russe et de l’ensemble de notre pays.”

Le représentant du Kremlin a une nouvelle fois menacé les pays qui voudraient “interférer” dans son opération militaire en Ukraine. “Ils doivent savoir qu’ils créeront une menace géopolitique pour nous, et devront savoir qu’il y aura une réponse, une frappe de réponse, rapide“, a-t-il assuré. Et d’ajouter : “Nous avons pour cela des instruments que personne n’a aujourd’hui, et nous utiliserons ces outils si c’est nécessaire, je souhaite que tout le monde le sache.” “Toutes les décisions là-dessus ont été déjà prises”, a-t-il insisté, faisant probablement référence à l’arme nucléaire.

Les sanctions économiques de la communauté internationale contre la Russie “ont échoué” d’après Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a également indiqué que les sanctions économiques prises par la communauté internationale en réponse à la guerre qu’il a déclarée en Ukraine n’avaient servi à rien. “Ils ont préparé une guerre économique contre la Russie en utilisant tous les prétextes possibles, ils ont imposé de nouvelles sanctions et les plans d’étouffement économiques contre la Russie ont échoué”, a-t-il assuré devant le Parlement russe.

Le président russe Vladimir Poutine © ITAR TASS

