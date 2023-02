Guia de cuidados durante o Carnaval de rua em RO: veja dicas de segurança

Além das orientações para evitar ser assaltado ou furtado no meio da folia, veja como escapar da “venda casada” e dos acidentes de trânsito. Quanto maior a multidão, mais cuidados os foliões precisam tomar durante as festas de rua. Pensando nisso, o g1 lista algumas dicas de segurança repassadas pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran) e Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) para você aproveitar o carnaval reduzindo os riscos. Veja:

Cuidados nas grandes aglomerações

Não leve objetos de grande valor para os bloquinhos;

Caso leve celular e carteira, não fique com os objetos na mão.

No caso dos celulares, não levá-los é quase impossível. Além do uso para registrar o momento com fotos e vídeos, eles são quase “itens de sobrevivência nas ruas”, já que ajudam na locomoção — quando os foliões pedem transporte por aplicativo — e ainda no pagamento, por causa do pix. Mas o ideal é não usar o aparelho desbloqueado no meio da “muvuca”.

Outra dica é escolher bem o lugar para guardar os pertences durante os blocos. Se a sua fantasia não tiver bolso com zíper ou algum tipo de fechamento, é indicado levar bolsa com zíper seguro e sempre colocar na frente do corpo, para tê-la sempre à vista.

Dicas extras:

Não use jóias, relógios e acessórios de valor — incluindo valor sentimental — que possam chamar atenção;

Evite andar em locais desertos ou ficar sozinho, esteja sempre perto de pessoas conhecidas. E marque pontos de encontro caso se perca dos amigos;

Não aceite bebidas de procedência duvidosa, principalmente as oferecidas por estranhos;

Não reaja a assaltos. Mantenha a calma e entregue o que o criminoso pedir.

Fique de olho

Na hora de se divertir, a população deve escolher lugares que cumpram as exigências de segurança e cobrar isso da organização.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos, em especial, trios elétricos, devem obedecer a rigorosos critérios técnicos para garantir a segurança de motoristas e foliões. Os trios devem ter guarda-corpo, sempre conferir pneus e extintores de incêndio.

Quanto a eventos fechados, a organização deve ter toda documentação regularizando os blocos, casas de shows e eventos particulares. Os consumidores devem optar por festas em locais fechados que tenham saídas de emergência, porta corta-fogo, extintores e alarme de incêndio com detector de fumaça. Além dos locais que respeitam a capacidade de lotação do ambiente.

Cuidados no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) diz que a falta de atenção está em primeiro lugar entre as causas de sinistros de trânsito e por isso, passou dicas para condutores e pedestres evitarem acidentes. Confira:

Atenção pedestres:

Não corra ao atravessar a rua;

Atravesse sempre na faixa de pedestre;

Evite sinalizar para transportes públicos no limite da calçada;

Evite usar o celular enquanto caminha pelas vias.

Para os motoristas:

Não mexa no celular enquanto dirige;

Não ultrapasse os limites de velocidade;

Use o cinto de segurança e o capacete;

Proteja as crianças com cinto e cadeirinha de transporte;

Se beber, não dirija.

“Seja em ruas com veículos menores ou rodovias com veículos de carga, ao dirigir, motoristas devem ter atenção à velocidade, à sinalização e à segurança de outros condutores”, informou o Detran.

Seu bolso

O Procon orienta os consumidores a ficarem atentos com a famosa “venda casada”, que é irregular e acontece quando o consumidor “só consegue adquirir um produto se também levar outro”.

“Uma das práticas que explicamos que não pode ocorrer é a venda casada, ou seja, quando o vendedor obriga o consumidor que quer comprar determinado produto a adquirir junto outro, a exemplo do abadá, mais outro acessório. Tem que ter a opção de vender os itens separados. Além disso, é preciso assegurar aos estudantes o direto à abadás com meia entrada, por se tratar de um evento cultural e de lazer”, informou o Procon.

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato direto com o Procon pelo número 3216-1018 ou WhatsApp 9 8481-2986.

Seu corpo agradece!

A primeira dica é: use protetor solar;

Outra proteção bem-vinda é o chapéu e óculos de sol — que podem compor o look;

Repelentes também são uma boa pedida, principalmente durante esse período e inverno amazônico em Rondônia;

Se lembre da hidratação: beba muita água;

O cansaço no fim da festa pode ser grande, mas não durma com maquiagem no rosto.

