guia-do-carnaval-de-mogi:-veja-onde-pular-neste-domingo

Blocos de carnaval, matinês e escola de samba são atrações do carnaval na cidade. Escola Guerreiras de Fogo se apresenta no Pró-Hiper neste domingo

Mateus Costa/TV Diário

O domingo de carnaval (19), em Mogi das Cruzes tem muitas atrações para gosta de folia. Os blocos desfilam pelo Centro da cidade, na Vila Industrial, na Vila Lavínia e no distrito de Sabaúna.

No Pró-Hiper, no Mogilar, o público pode conferir apresentação das escolas de samba. O espaço terá alimentação e barracas de artesanato. A criançada poderá brincar na matinê do Pró-Hiper.

A programação na cidade vai até terça-feira (21).

A programação do Carnaval de Rua Solidário 2023, tem um ponto de coleta disponibilizado pelo Fundo Social no Largo Bom Jesus.

O Drive Emergencial, localizado no Pró-Hiper, também recebe doações e nos dias das apresentações das escolas de samba haverá um ponto de coleta na área externa do equipamento.

Os alimentos arrecadados pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes serão revertidos para as famílias em situação de risco. As roupas e materiais de limpeza serão revertidos diretamente para as famílias afetadas pela chuva, por meio da Secretaria de Assistência Social.

Dicas de Segurança

A Prefeitura de Mogi lembra aos foliões que para garantir a segurança de todos, é necessário evitar levar ou portar qualquer objeto cortante, como garrafas de vidro ou outros objetos que possam prejudicar o andamento das festividades. Outra orientação da Prefeitura é que o público deve descartar os lixos corretamente, em lixeiras e pontos de coleta de resíduos. Para assegurar o conforto dos moradores locais, os foliões serão orientados a se dispersarem após às 22h, em respeito à lei do silêncio.

A equipe da Guarda Municipal estará presente durante toda a programação, para garantir a segurança e o bom andamento das atividades e de todos os envolvidos.

Confira as atrações deste domingo

14h às 18h – Bloco Universitário Eugênio: Saída da Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza e segue pelas avenidas Vereador Narciso Yague Guimarães e Prefeito Carlos Ferreira Lopes, encerrando no Pró-Hiper.

14h às 17h – Cordão Entruido da Vó: Fica concentrado na Praça da Liberdade na Rua Manoel Fernandes, 96, no distrito de Jundiapeba

14h às 20h – Bloco Come Quieto: Saída do Largo Bom Jesus, seguindo pelas ruas Doutor Correa, Coronel Souza Franco, Coronel Moreira da Glória, Doutor Paulo Frontin, Padre João, Professor Flaviano de Melo, Doutor Correa, encerrando no Largo Bom Jesus.

14h30 – matinê no Pró-Hiper no Mogilar

15h – Bailinho Infantil no shopping das 15h ás 18h, com a banda Pop Kids. As crianças irão se divertir com as brincadeiras do Tio Peruquinha, pintura facial e o concurso de fantasias com premiação. A participação é gratuita e para crianças até 12 anos, que devem estar acompanhadas pelo responsável, mediante inscrição prévia. Como o evento tem caráter beneficente, é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível. Os donativos irão para entidades. As inscrições para o bailinho estão abertas e devem ser feitas somente pelo aplicativo do centro de compras.

15h30 às 18h – Bloco Brincarteiros: Concentrado no Espaço Terra de Almofadas na Avenida Dona Antonia Maria de Souza, 650, Vila Lavínia.

17h às 21h – Sabaúna Unidos: Saída da rua Antônio Alabarce até a Praça dos Expedicionários em Sabaúna

18h às 22h – Gira Mundo Bonecos Gigantes: saída da rua Capitão Francisco de Melo e Souza sentido Praça dos Expedicionários em Sabaúna.

19h às 21h30 – Banda Algazarra: Concentrada na Praça do Basquete na Rua Professora Ana Maria Bernardes na Vila Industrial.

19h – Apresentação das escolas de samba no Pró-Hiper no Mogilar. Programação tem início com a banda Carnaval de Salão, depois tem DJ PETT/DJ HALI, o Bloco Sem Freio, GRES Guerreiras de Fogo e Thi Sandes e Banda.

19h30 às 22h – Bloco do Beco: Concentrado no Largo Bom Jesus

Vito Califano