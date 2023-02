Guia do carnaval de Mogi: veja onde pular neste sábado

Dia é marcado pelo desfile de blocos no Centro e em Sabaúna. O bloco Combuca da Judite volta a animar o carnaval de Mogi das Cruzes

Mariana Marques/Divulgação

Mogi das Cruzes tem uma ampla programação para o carnaval. O sábado (18), é marcado pelo desfile dos blocos de carnaval na cidade. O Largo do Rosário é o ponto de partido de algumas agremiações que encerram o trajeto no Largo Bom Jesus. A programação na cidade vai até terça-feira (21).

A programação do Carnaval de Rua Solidário 2023, tem um ponto de coleta disponibilizado pelo Fundo Social no Largo Bom Jesus.

O Drive Emergencial, localizado no Pró-Hiper, também recebe doações e nos dias das apresentações das escolas de samba haverá um ponto de coleta na área externa do equipamento.

Os alimentos arrecadados pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes serão revertidos para as famílias em situação de risco. As roupas e materiais de limpeza serão revertidos diretamente para as famílias afetadas pela chuva, por meio da Secretaria de Assistência Social.

Dicas de Segurança

A Prefeitura de Mogi lembra aos foliões que para garantir a segurança de todos, é necessário evitar levar ou portar qualquer objeto cortante, como garrafas de vidro ou outros objetos que possam prejudicar o andamento das festividades. Outra orientação da Prefeitura é que o público deve descartar os lixos corretamente, em lixeiras e pontos de coleta de resíduos. Para assegurar o conforto dos moradores locais, os foliões serão orientados a se dispersarem após às 22h, em respeito à lei do silêncio.

A equipe da Guarda Municipal estará presente durante toda a programação, para garantir a segurança e o bom andamento das atividades e de todos os envolvidos.

Confira as atrações deste sábado

14h às 17h: Bloquinho Kids e concurso de fantasias para crianças e pets. Evento é gratuito e será realizado na entrada principal do ComVem Patteo Mogilar;

15h às 18h: Bloco das Caboclas: bloco recebe os foliões no Largo Bom Jesus;

17h às 21h: Sabaúna Unidos: o bloco faz a alegria dos foliões no distrito de Sabaúna. A saída será da rua Antônio Alabarce e segue até a Praça dos Expedicionários;

18h às 22h: Cordão Entruido da Vó: bloco tem concentração e saída do Largo do Rosário, seguindo pelas ruas Paulo Frontin, Padre João, Flaviano de Melo e Doutor Correa. O desfile encerra no Largo do Bom Jesus;

19h30 às 22h30: CarnaCombuca: bloco tem concentração e saída do Largo do Rosário. E depois segue pelas ruas Coronel Moreira da Glória, Flaviano de Melo, Presidente Rodrigues Alves, Coronel Souza Franco, Eduardo Manoel Ferreira Souza, Flaviano de Melo, Coronel Souza Franco, Doutor Correa e termina no Largo Bom Jesus;

Assista a mais notícias

Vittorio Ferla