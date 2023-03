guias-do-iptu-de-vilhena,-ro,-podem-ser-emitidas-pela-internet;-veja-como

Pagamento com desconto estará disponível até 14 de abril. IPTU 2023 Vilhena (RO)

Divulgação/Prefeitura de Vilhena

Os moradores de Vilhena (RO) já podem imprimir as guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2023. A consulta e a emissão podem ser feitas pelo portal da prefeitura.

Para os contribuintes que queiram retirar o carnê físico, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz).

Descontos e parcelamento

Os moradores que optarem por pagar à vista, terão desconto de 15% em imposto predial e 10% em imposto territorial. O pagamento com desconto estará disponível até 14 de abril.

Para quem preferir parcelar o IPTU, é possível, tanto no predial quanto no territorial, parcelar em até 8 vezes, sem desconto, com o vencimento da primeira parcela também em 14 de abril.

Isenção

Conforme prevê uma lei municipal, há a possibilidade de o contribuinte pedir isenção total do valor do IPTU.

Esse direito vale para: lote documentado junto à prefeitura, lote em nome de aposentado, pensionista ou cônjuge, acima de 60 anos, renda familiar de todos que residem no imóvel não podendo passar de três salários mínimos.

Os que se enquadram nos critérios de isenção devem fazer o pedido até 14 de abril. Para isso é necessário apresentar os seguintes documentos:

Cópia do CPF e RG;

Cópia da certidão de nascimento ou óbito;

Cópia da escritura;

Cópia da primeira folha do carnê de IPTU atual;

Extrato do benefício social (INSS);

Comprovante de renda dos moradores do endereço;

Comprovante de residência, como conta de água ou luz;

Extrato do benefício dos aposentados e familiares que residem no local e o holerite ou declaração de pessoa autônoma.

Vittorio Rienzo