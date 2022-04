Guide e non solo: le migliori app per scoprire Roma

Le applicazioni per dispositivi mobili hanno reso molto più facile spostarsi e scoprire città sconosciute, grazie alla disponibilità di mappe, guide e tanti altri servizi utili. Per chi raggiunge Roma, in vacanza o per lavoro, ecco alcune delle soluzioni più interessanti da portare sempre in tasca.

La rivoluzione digitale nel turismo

Le tecnologie digitali hanno reso disponibili tantissime informazioni in tempo reale, rendendo possibile al contempo lo svolgimento di numerose attività, sia per ciò che riguarda i servizi pubblici che l’intrattenimento. Proprio in quest’ultimo campo, per esempio, è facile oggi accedere a giochi online come quelli proposti dai casino digitali oppure dedicarsi alla lettura di libri in formato elettronico, il tutto sfruttando una semplice connessione a internet, ed è su questo stesso percorso che si sono affermate nel corso degli anni tante proposte dedicate al settore del turismo.

Proprio gli operatori turistici e i viaggiatori hanno infatti già sperimentato i vantaggi offerti dall’utilizzo di internet e delle applicazioni mobili non solo per comunicare con gli utenti, da un lato, e organizzare itinerari e spostamenti dall’altro, ma anche per avere accesso a tanti altri servizi legati, per esempio, alla prenotazione di visite guidate o alla ricezione di aggiornamenti utili su trasporti, strutture ricettive e molto altro. A tal proposito, ecco alcune delle app più interessanti per chi decide di visitare Roma.

Archeo Roma

Roma, lo sanno tutti, è una delle città dal patrimonio archeologico più ricco a livello globale, una caratteristica che vale ogni anno l’arrivo di milioni di visitatori da ogni angolo del mondo. Archeo Roma si rivela una delle app più utili per avere sempre a portata di mano le ricchezze archeologiche della Capitale, con informazioni utili su orari di visita, biglietti, novità e tutto ciò che occorre per scoprire i luoghi più belli della città eterna.

L’applicazione è stata realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per i Beni Culturali di Roma allo scopo di promuovere al meglio tutti i siti storici presenti sul territorio, sfruttando uno strumento agile e accessibile come, appunto, un’app per smartphone e tablet. Un progetto davvero interessante che rende onore alle meraviglie della nostra Capitale.

iDotto

Per chi cerca una mappa turistica avanzata, con tanto di guida vocale e informazioni di natura storica, iDotto è l’app da non perdere. Utilizzando la geolocalizzazione del dispositivo, iDotto segnala sullo smartphone la presenza dei punti di interesse vicini, fornendo tutti i dettagli utili e guidando il visitatore nei suoi spostamenti in città.

Insomma, una vera e propria guida turistica personale da tenere sempre in tasca per non perdere nessuna attrazione romana.

I Nasoni di Roma

I “nasoni” sono le caratteristiche fontanelle presenti sul territorio romano, elementi di arredo urbano che ormai hanno fatto la storia della città al pari di altri monumenti e attrazioni. Oltre alla possibilità di dissetarsi dalle loro cannule, avvicinarsi ai nasoni è un’esperienza sicuramente da non perdere, che farà avvicinare ancora di più il turista all’atmosfera della Capitale.

Con l’app I Nasoni di Roma sarà possibile scoprire in qualsiasi momento dove si trova la fontana più vicina e visualizzare la mappa completa di tutti i nasoni, anche offline, così da raggiungerli rapidamente sia per bere che per una foto curiosa.

AroundMe

AroundMe è un’applicazione per dispositivi mobili che consente di trovare rapidamente tutto ciò che occorre nei dintorni del punto in cui si viene localizzati. Per chi si trova in viaggio, a Roma e non solo, può essere dunque un servizio molto utile, che permette di individuare in pochi secondi farmacie, supermercati, ristoranti e ogni altra attività di cui si possa avere bisogno.

AroundMe si configura dunque come un’imprescindibile compagno di viaggio, sia in caso di spostamenti di piacere che di lavoro, un’assistente pronto a fornirci informazioni in tempo reale e a semplificare la nostra presenza nelle località che non conosciamo bene.

Enjoy

Se si vuole visitare Roma senza dipendere dai mezzi pubblici, il car sharing può essere una soluzione da non trascurare: una volta arrivati in città, infatti, è possibile decidere di muoversi approfittando delle auto messe a disposizione dai servizi di questo genere. Tra le app più pratiche in questo senso, citiamo Enjoy, brand di Eni Smart attivo in diverse città italiane che consente di noleggiare una 500 rossa semplicemente registrando un account e inserendo la propria carta di credito, sia prenotando in anticipo che cercando al momento la vettura disponibile in strada.