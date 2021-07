guido-catalano-e-i-dilemmi-digitali-della-poesia-contemporanea

Un’intervista col protagonista e il testimone d’eccellenza di quello che è successo alla poesia con internet, che l’ha cambiata nelle forme e nei contenuti

(foto: Tff Off/YouTube)

Guido Catalano ha scritto sette libri di poesie, oltre a due romanzi e decine di racconti brevi surreali e fiabeschi (contenuti in Favole per adulti consenzienti, uscito per Rizzoli lo scorso febbraio), collaborando con Smemoranda e Corriere della sera per una rubrica. Ci sta si occupi anche di altro quindi, ma il fulcro del suo lavoro restano i versi. Simile Bukowski per certi toni, molto a Prévert per la centralità data all’amore; un po’ cantautore indie anche se con la musica non c’entra niente, un po’ comico. Da leggersi a voce alta, magari a un reading su, ché gira in tour come gli artisti, oppure in camera propria, su carta o smartphone. Non c’è altro da dire: da qualche anno, cioè da quando ha rappresentato un caso editoriale, se dici poeta italiano pensi a lui. “Evidentemente sono pop”, mi spiega. Poi ride: “Io mi vendo come poeta professionista, perché è buffo. Non sono l’unico a vivere così, comunque. C’è per esempio Franco Arminio”.

Vero, però Catalano da Torino, classe 1970, rappresenta comunque un’eccezione per questo, e poi è davvero il protagonista e il testimone d’eccellenza di quello che è successo alla poesia con internet. Nella forma, nel contenuto, nella comunicazione. Nel bene, nel male. Nelle critiche (la più celebre che si è preso: rappresentare la deriva della poesia moderna), nell’ascendente che ha sui ragazzi, avvicinandoli a un mondo che al tempo della sua generazione aveva perso appeal. E soprattutto nei numeri, prima di lui inimmaginabili per uno che scrive in versi. “Quando ho iniziato oltre venti anni fa i poeti erano davvero di nicchia”, racconta. “Cercavo di farmi conoscere nei locali. E ancora il focus resta lì: scrivere libri, esibirmi dal vivo. La dimensione performativa e orale è fondamentale, tanto che l’ultima mia raccolta, Poesie al megafono (Rizzoli), è strutturata come un libro per bambini, di quelli coi suoni, in cui però ho registrato i miei tesi. E se leggi Favole per adulti consenzienti a voce alta sembrano quasi dei versi. Ma la svolta sono stati internet e i social, è innegabile. Il digitale resta imprescindibile. Per me, per farmi conoscere; per altri, proprio per tutto. Se finissi bannato come Trump… be’, sarebbe un bel danno economico”.

Guido, infatti, è stato uno dei primi ad aprire un blog – era il 2005 – su cui pubblicare i propri testi, e a costruirsi una credibilità online e offline. “Dopo i primi post notai una crescita di attenzione. C’era la blogosfera, bastò essere ripreso da qualche blogger ‘potente’ e vidi dei risultati”, ricorda. “Anche se il passo avanti l’ho compiuto coi social. La poesia, specie quella breve, è come una canzone: pura condivisione. Per cui è perfetta per piattaforme del genere”. Ovviamente, insieme a lui è nata una schiera di autori più e meno famosi che, sfruttando la Rete, ha rinnovato forma e sostanza. O meglio: “Fuori dai canali tradizionali ci siamo sentiti più liberi”. Cioè? “L’autonomia comunicativa per molti è stata una rivoluzione. Se i media non ci consideravano, ci facevano notare su internet. E i grandi editori hanno iniziato a pubblicarci”. Certo, dicevamo, qualcosa è cambiato anche stilisticamente. “Si sono cercate anche spontaneamente la semplificazione, una struttura meno accademica, l’immediatezza pop, con un uso maggiore del verso libero. Io stesso, in quanto rappresentante di tutto ciò, sono stato ampiamente criticato. Oggi penso ci voglia misura”.

Anche un alfiere benedetto come lui, infatti, riconosce a questo nuovo sistema vizi e virtù. Fra i pro, mi spiega, “la rinascita del settore”, con giovani che si sono avvicinati per la prima volta al genere, “hanno cominciato a scrivere e a farsi conoscere”, mentre “è esploso il poetry-slam, si organizzano reading numerosi, si vendono libri”. Dall’altro lato, se Instagram e soci dettano le regole editoriali si rischiano “l’appiattimento e l’eccessiva semplificazione, con risultati tragici”. Parla degli instapoet, che pubblicano brevi, brevissimi componimenti sui social e che negli ultimi anni hanno registrato numeri incredibili. Tipo Rupi Kaur, che col suo Milk and honey (2014) è finita nei best seller del New York Times vendendo oltre due milioni e mezzo di copie. “Ma non voglio generalizzare. Ci sono cose buone ed altre meno”, mi dice Catalano. Ma come si è arrivati a tutto ciò? “È un formato figlio dei tempi; brevità, immediatezza, bassa soglia d’attenzione. Ma io non riuscirei a scrivere tre, quattro righe come loro”.

Già qui, insomma, è chiaro che Catalano appartiene alla generazione che ha vissuto il cambiamento sulla propria pelle, piuttosto che ai nativi digitali. Conosce il prima, ha segnato il poi e ora guarda tutto con un po’ di distacco. Anche se all’orizzonte vede i rischi soliti di internet. Tradotto: “Siamo scrittori, autori, critici di cinema… perché non poeti? C’è tanta offerta, non è facile trovare la qualità. E poi c’è il problema dei tempi. Quando ho iniziato, rileggevo un testo per mesi. Sarebbe finita in un libro, mi potevo muovere con calma. Ora c’è l’ansia di esserci sempre, di pubblicare ogni giorno, produrre e subito rendere pubblico. Ne ho sofferto anch’io. Le conseguenze le vedi sul risultato, più superficiale”. E occhio alle segnalazioni: “Una volta mi hanno bloccato Facebook perché in un componimento postato c’erano due parole che violano gli standard della community. Non fosse che appartengono a una citazione de L’avvelenata di Francesco Guccini, non erano neanche mie. Poi per carità, io non passo neanche per scurrile, o perlomeno non più. Ma anche questo è un tema”.

In uno scenario del genere – in cui “credo che un testo bello, anche se non rispetta i canoni, possa comunque lo stesso lo spazio che merita” – resta fondamentale saper comunicare sé stessi e le proprie opere, comunque. “Mi sono sempre divertito coi social”, puntualizza Catalano. “E credo che dare questa impressione, costruire un rapporto diretto col pubblico, abbia aiutato. Sono indietro su piattaforme tipo Tik-Tok. Instagram invece lo uso molto, anche se mi faccio aiutare”. All’inizio, racconta, aveva dubbi: come si condividono parole su una piattaforma che ragiona per foto? Ora si adatta agli instapoet che meglio di tutti sanno integrare poesia e social: “Pubblico un’immagine con su scritto qualche verso, e nel testo la versione completa o comunque una parte più ampia della poesia sia da cui è tratta. Come fosse un teaser”.

E così, mentre Catalano non è più un rivoluzionario ma uno standard per chi comincia a condividere poesie su Internet, per chi evita i percorsi tradizionali e spesso estremizza le caratteristiche dei suoi versi, mi dice che dal punto di vista del contenuto il futuro (per quanto poco prevedibile) non gli appare affidabile, mentre le nuove frontiere lo stimolano. “Fra Twitch, Clubhouse e i podcast ritorna l’oralità; leggiamo poesie”, conclude. “Per non citare le dirette su Instagram. Io non amo apparire in video, ma per chi lo ritiene adatto a sé rappresenta una grande opportunità. E così nuovi ragazzi si avvicineranno a noi, spero. Magari inizieranno a scrivere anche loro. Chissà come, però”.