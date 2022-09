Guido D’amico Il presidente di Confimprese Italia News ( 2022 )

Il presidente di Confimprese Italia D’Amico è intervenuto durante il convegno, svoltosi nell’ambito dell’evento Med Blue Economy, “Incontro della microfinanza con l’economia blu”.

L’intervento di D’Amico è stato incentrato sul difficile momento che l’Italia sta attraversando ovvero di una grave emergenza sociale ed economica che sta generando incertezze e dubbi con inevitabili ricadute negative sul sistema produttivo.

In tale contesto il rilancio economico passa attraverso l’adozione di modelli innovativi e nuove strategie commerciali.

“Ed è per questo – ha affermato D’Amico – che il Microcredito è un utile è validissimo strumento per creare e sviluppare un’attività, un progetto, un’idea imprenditoriale che diventa straordinaria quando e’ accompagnata da servizi integrati ad personam.

Il Presidente ha concluso il proprio intervento rappresentato la disponibilità di Confimpreseitalia, tra le prime se non addirittura la prima confederazione ad aver sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ente Nazionale per il Microcredito, a supportare gli enti locali”. In particolare, rivolgendosi al sindaco di Formia, città in cui si sta svolgendo l’evento, ha confermato la disponibilità della struttura tecnica confederale a supportare l’amministrazione nell’apertura di uno sportello dedicato a queste pratiche di finanza agevolata il tutto nell’ambito del progetto Made in basso Lazio rivolto ai neo imprenditori.