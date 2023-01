Guilherme Salas, piloto fullREPEL, mostra habilidade na 1ª etapa da Stock Car 2017

Piloto promessa fez bonito na maior competição brasileira de automobilismo: ganhou várias posições, desviando de grande acidente e travou duelo com atual campeão.

O jovem talento do automobilismo brasileiro Guilherme Salas, de apenas 22 anos, colocou todo o seu reflexo e habilidade à prova na primeira etapa da Stock Car 2017.

Atuando pela equipe fullREPEL/Vogel Motorsport, Salas teve um grande desafio logo na primeira volta da etapa de Goiânia da categoria. Largando em 25º, ele ficou muito perto de um grande acidente, envolvendo vários carros que estavam à sua frente.

Na terceira curva, Júlio Campos e Marcos Gomes, respectivamente sétimo e sexto colocados, se tocaram em uma tentativa de ultrapassagem. Os dois rodaram e acabaram fazendo um verdadeiro strike, atingindo dez outros veículos, mas Guilherme Salas, que vinha logo atrás, teve reflexo rápido e desviou de todos os adversários, pulando para a nona posição.

Salas largou em 25º e conquistou 16 posições

(Foto: Divulgação)

Logo depois, Guilherme reviveu seu antigo duelo com Felipe Fraga, atual campeão da Stock Car. Os dois já se conhecem de outras categorias, onde sempre travaram batalhas e, dessa vez, Gui segurou a nona colocação por 13 voltas, não dando espaço para que o campeão conseguisse a ultrapassagem. Apenas com a ajuda do “Push To Pass”, Fraga foi capaz de ganhar a posição do novato sensação da Stock Car.

“Ali na terceira curva não tem como explicar, na hora tive o reflexo de desviar e seguir na corrida”, disse Salas. “É um duelo que já tem história, disputamos diversas categorias juntos e agora chegamos na Stock Car. É sempre bom disputar com pilotos de alto nível como o Felipe Fraga, a cada prova se aprende mais para ir ainda melhor na próxima”.

A próxima etapa da Stock Car será no dia 23 de abril, no Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

Ufficio Stampa