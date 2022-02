guinness-sceglie-i-trattori-completamente-elettrici-terberg-per-le-operazioni-di-manovra-a-dublino

Terberg supporta Guinness e il suo piano Never Settle Zero Emissions con il Terberg YT203EV completamente elettrico. L’ambizione del piano di Guinness è che il 70% della flotta di veicoli sia a emissioni zero entro la fine del 2025 e del 100% entro la fine del decennio.

Guinness utilizza già un trattore Terberg a emissioni zero nel suo birrificio. Questo viene anche utilizzato in un test per il trasporto di birra in cisterne Guinness da St James’s Gate al porto di Dublino, per capire se il trattore elettrico può essere utilizzato per trasportare merci pesanti oltre il birrificio.

Uno dei grandi vantaggi del Terberg elettrico è che può essere utilizzato all’interno del centro città, mentre un trattore diesel dovrebbe fare una lunga deviazione.

Entro la fine dell’anno Guinness aggiungerà alla flotta quattro trattori da cantiere Terberg a emissioni zero. Questi saranno utilizzati in una prova separata per fornire fusti di birra al settore alberghiero nella città di Dublino, con l’ambizione di estendere il servizio ulteriormente.

