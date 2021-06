gusta-il-gelato-nel-modo-giusto.-ecco-il-consiglio-delle-stelle

fonte foto: Adobe Stock

Ami il gelato? Scopri come dovresti gustarlo per renderlo ancora più buono. Il consiglio delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Chi ama il gelato sa bene come d’estate non ci sia nulla di più piacevole del concedersi una piccola pausa nel quale gustarlo. A volte, però, si finisce con il mangiarlo sempre allo stesso modo, rischiando di perdersi altri modi che potrebbero renderlo ancora più piacevole. Dopo aver visto quale gelato alla frutta si addice di più ad ogni segno dello zodiaco, oggi scopriremo quindi diversi modi per gustare il proprio gusto di gelato preferito, abbinandone uno ad ogni segno zodiacale.

Come gustare il gelato in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle

Ariete – Il cono gelato

Per te che sei super pratica e sempre in movimento, un cono gelato è senza alcun dubbio il modo migliore per gustare il tuo gusto preferito. In questo modo potrai inebriarti nella sua dolcezza mentre passeggi per strada o quando sei in compagnia degli amici. Una modalità che ti farà sentire ancor più libera e che per questo ti donerà la giusta dose di buon umore.

Toro – La coppa super variegata e farcita

Il gelato è per te una vera esperienza di gusto e pertanto va fatta bene. Per ottenere il meglio hai quindi bisogno di una grande coppa con i gusti che ami di più, della granella di frutta secca, topping al cioccolato e qualche cialda da sgranocchiare. Ancor meglio se accompagnerai il tutto con della panna. Una bomba calorica, è vero. Ma anche un modo super piacevole per goderti una serata o un pomeriggio speciali.

Gemelli – Il cono con doppia panna

Un modo super goloso per gustare il gelato? Con un cono che abbia la panna sia alla base che sopra il gelato. In questo modo, quali che siano i gusti che sceglierai, saprai di aver ben due momenti di puro piacere che accompagneranno il tutto. Un modo di gustare il gelato che non ti stancherà mai e che ti donerà il buon umore olre ad una bella sferzata di energia.

Cancro – La coppetta con i tuoi gusti preferiti

Per te il momento in cui si gusta il gelato è qualcosa di semplice. Per questo motivo, preferisci una semplice coppetta in cui ritrovare i tuoi gusti preferiti. Possibilmente quelli che amavi da bambina e che ancora oggi sono in grado di farti sentire bene e di donarti un sorriso anche nelle giornate più cupe. Un vero raggio di sole in grado di donarti dolcezza e serenità.

Leone – La coppetta con panna e granella

Un buon gelato deve sempre avere quel particolare in più che lo aiuti a risaltare. E nel tuo caso della granella e della panna che sormontano il tutto sono la scelta migliore. Per il resto, una coppetta basterà a farti assaporare il tutto e a donarti la giusta dose di energia e di buon umore. Quelle che ti aspetti da un gelato estivo.

Vergine – La brioscia con gelato e panna

Trasformare un buon gelato in un pasto è la cosa che ti piace di più e che ami fare gustandoti una brioscia farcita con il tuo gusto preferito e con l’aggiunta di panna. Un modo semplice ma estremamente piacevole di mangiare qualcosa che ami e che ti dona da sempre il buon umore. Esattamente quello di cui hai bisogno quando entri nel mood vacanziero e hai solo voglia di distrarti da ogni pensiero gustando qualcosa di buono.

Bilancia – Una coppa con il tuo gusto preferito e una piccola cialda

Quando scegli di concederti un buon gelato, la cosa che ti preme di più è quella di concederti un momento solo per te e pregno di dolcezza. Una bella coppa di quelle che ami da riempire con il tuo gusto preferito è quindi la modalità che preferisci. Ancor meglio se accompagnata da una piccola cialda. Si tratta di un piccolo dolce che ti piace assaporare da sola ma che condividi volentieri con gli amici, rendendo ancor più piacevole il tuo momento speciale.

Scorpione – La vaschetta

Se hai del gelato a casa il modo più rilassante ed appagante per gustarlo è direttamente dalla vaschetta, proprio come si vede fare spesso nei telefilm americani. Si tratta di un modo che ti farà sentire libera, consentendoti di gustare il gelato sia in modo estemporaneo che quando decidi di concedertene una grande quantità. Ancor meglio se puoi scegliere tra più gusti che ami e che insieme si fondono a meraviglia donandoti un’ottima esperienza di gusto.

Sagittario – Il cono con cialda

Il tuo gelato perfetto è su un cono al quale aggiungere dell’altra cialda. Un modo goloso per affrontare lo shopping o una semplice passeggiata. Ma anche per trascorrere del tempo piacevole con le amiche. Ciò che conta è scegliere i gusti giusti e goderteli più che puoi. Dopotutto, il gelato è sempre qualcosa che aiuta a tornare un po’ bambini e che pertanto dona una certa spensieratezza. Motivo in più per gustarselo tutte le volte che si può, no?

Capricorno – La coppetta bigusto con topping

Il gelato giusto per te? Una coppetta bigusto con il giusto topping da associare ai gusti che scegli di volta in volta. Un modo fresco e goloso per gustare qualcosa che ami e che ti piace mangiare sia quando sei sola e senti il bisogno di concederti una pausa che quando hai degli amici con cui desideri trascorrere il tempo in modo ancora più dolce. Ciò che conta è scegliere sempre quelli che ti vanno al momento e che tendono a cambiare in base al tuo umore o al tipo di giornata.

Acquario – Il cono con tanti gusti

Quando si parla di gelato ti piace esagerare e per farlo il modo migliore è quello di optare per un bel cono con quanti più gusti possibile. In questo modo assaporerai qualcosa di buono, variando di continuo sapori e sentendoti avvolta dalla loro dolcezza. Un modo per tirar su una giornata storta o, più semplicemente, per fare il pieno di zuccheri quando ne senti davvero il bisogno.

Pesci – La coppa di gelato con biscotti

Un buon modo per gustare il gelato? Mettere i gusti che ami di più in una coppetta e gustarli insieme ai tuoi biscotti preferiti. Un binomio che ti farà tornare bambina e che al contempo ti donerà il buon umore rendendo la tua giornata più speciale. Talmente tanto da voler condividere questo momento prezioso con le persone che ami.

Trovare il giusto modo per gustare il gelato rende quest’esperienza ancor più piacevole. Un buon modo per vivere al meglio la stagione estiva e per fare di questo pasto così speciale qualcosa di unico e di perfettamente adatto a te.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spinti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.