gustavo-rodriguez-in-lacrime-all’isola-dei-famosi-e-belen-e-cecilia-…

Come ben sappiamo, all’Isola dei famosi una delle coppie che ha preso parte al reality di quest’anno è quella formata da Jeremias e Gustavo Rodriguez. Li conosciamo per essere il padre e il fratello di Belen, la nota showgirl Argentina. Ebbene, sembra che nel corso dell’ultima puntata del reality di casa Mediaset andata in onda ieri giovedì 7 Aprile 2022, Gustavo sia stato protagonista di una emozionante sorpresa. Quest’ultimo infatti ho avuto la possibilità di poter parlare con la moglie Veronica e ad un certo punto si sarebbe lasciato andare ad un pianto liberatorio. È stato un momento piuttosto emozionante e sicuramente inaspettato. Ma cerchiamo di capire che cosa effettivamente sia accaduto.

L’Isola dei Famosi sorpresa emozionante per Gustavo Rodriguez

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi il papà di Belen ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della moglie Veronica. Sicuramente Gustavo è stato davvero tanto felice di ricevere una sorpresa da parte della moglie che considera una delle persone più importanti della sua vita. È stato infatti un momento piuttosto emozionante per i diretti interessati, ma anche per tutti i telespettatori. Gustavo sarebbe scoppiato quindi a piangere ininterrottamente, continuando a dire di essere innamorato della moglie e di sentire tanto la sua mancanza.

Dichiarazione d’amore per la moglie Veronica, le lacrime di Gustavo

“Lei è l’unico mio amore. Lei è la mia vita…”,queste le parole dichiarate da Gustavo che non ha assolutamente nascosto i suoi sentimenti e le sue emozioni facendo commuovere tutti, compreso le figlie Cecilia e Belen che hanno così commentato sui social network. Nello specifico, pare che Belen abbia pubblicato sul suo profilo Social il video relativo a questo incontro tra i due genitori e nella didascalia avrebbe scritto di essere davvero tanto orgogliosa e fiera dei suoi genitori.

Il commento sui social di Belen e Cecilia

“Siete tutto per me… Vi presento i miei…”. Questo poi quanto scritto da Belen. Anche Cecilia, ovviamente ha voluto commentare l’incontro tra i due genitori anche se sostanzialmente si sarebbe limitata a scrivere soltanto “Non ho niente da aggiungere…”. Intanto, di Gustavo e della moglie Veronica se ne è parlato anche nel corso della ultima puntata di Mattino 5 e pare che Antonio Zequila abbia voluto fare tanti complimenti a Gustavo con il quale tra l’altro pare avesse parecchio legato durante la sua breve permanenza sull’isola dei famosi.

