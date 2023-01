gusttavo-lima,-ana-castela,-joelma-e-muito-mais;-expoari-2023-divulga-shows-do-evento

Exposição vai acontecer entre os dias 29 de julho a 6 de agosto em Ariquemes (RO). Quatro shows nacionais foram anunciados. Apresentações confirmadas na 38ª Expoari

A 38ª Exposição Agropecuária de Ariquemes (Expoari) divulgou a grade de shows do evento que este ano acontece entre os dias 29 de julho a 6 de agosto.

No sábado (29), quem abre a primeira noite de evento é a cantora Ana Castela. Outros grandes nomes também passam pelo palco da Expoari, como Joelma, Gusttavo Lima e Zé Neto e Cristiano.

Veja a programação de shows da Expoari 2023

29 de julho (sábado): Ana Castela

1º de agosto (terça-feira): Joelma (portões abertos)

3 de agosto (quinta-feira): Gusttavo Lima

5 de agosto (sábado): Zé Neto e Cristiano

