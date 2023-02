Gusttavo Lima, Maria Gadú e folia pré-carnaval são atrações no Vale no fim de semana

Eventos acontecem de sexta-feira (10) a domingo (12). Os shows de Gusttavo Lima, Maria Gadú e folia de pré-carnaval são atrações no Vale do Paraíba neste fim de semana. Veja a programação completa:

Gusttavo Lima

Divulgação

Gusttavo Lima no Bloco dos Pimentas (São José dos Campos)

O sertanejo Gusttavo Lima faz show neste sábado no Bloco dos Pimentas, realizado no estádio Martins Pereira. O evento começa ao meio-dia e conta com outras atrações até o show do Embaixador, que fecha a noite. Os ingressos estão disponíveis pela internet.

Data: sábado (11)

Local: Estádio Martins Pereira (São José dos Campos)

Horário: meio-dia

Entrada: a partir de R$ 60

Maria Gadú

Loiro Cunha / Divulgação

Maria Gadú no Festival de Verão em Campos do Jordão

O Festival de Verão continua sendo realizado durante este fim de semana em Campos do Jordão. A cantora Maria Gadú junto com a banda Brasil Jazz Sinfônica. O auditório Cláudio Santoro, palco das atrações possui 814 lugares e as senhas são distribuídas por ordem de chegada, duas horas antes do início do evento.

Data: sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12)

Local: Auditório Cláudio Santoro

Entrada: gratuita

Festival da Costela e Chopp em São José dos Campos

Com muita comida e cervejas artesanais, o Festival da Costela e Chopp tem sua segunda edição em São José dos Campos neste final de semana. Além disso, o público pode acompanhar som ao vivo todos os dias de evento.

Data: sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12)

Local: estacionamento do Centervale Shopping

Horário: do meio-dia às 22h

Entrada: gratuita

Banda ‘O Cerco’ em Caçapava

Para quem curte rock, a opção é um evento em um bar de Caçapava. A banda ‘O Cerco’ faz um show em tributo a Charlie Brown Júnior.

Data: sábado (11)

Local: Rua do Marquês do Herval, 295

Horário: a partir das 19h

Entrada: R$ 15

Bloco do Zé Pereira em Atibaia

O tradicional Bloco do Pereira, sempre realizado uma semana antes do carnaval, acontece neste sábado em Atibaia. O evento conta com banda e trio elétrico.

Data: sábado (11)

Local: Arena do Centro de Convenções

Horário: das 16h às 23h

Entrada: gratuita

‘A Terapeuta dos Corações Partidos’ em Jacareí

A peça aborda a solidão da mulher negra a partir de uma personagem fictícia, a terapeuta, que apresenta um estudo sobre a possível cura dos corações partidos.

Data: sexta-feira (10)

Local: Teatro Municipal Ariano Suassuna

Horário: 20h

Entrada: gratuita

‘João e o pé de feijão’ em São José dos Campos

A peça da ‘Trupe Contos e Fuxicos’ faz uma releitura do conto de fadas conhecido no mundo todo. A apresentação ocorre no sábado e no domingo.

Data: sábado (11) e domingo (12)

Local: Teatro Colinas

Horário: 16h

Entrada: a partir da R$ 25

Festival ‘Comida de Buteco’ em Pindamonhangaba

Chega a seu último final de semana o festival ‘Comida de Buteco’ em Pindamonhangaba. O evento acontece até domingo e serve para ajudar o Serviço de Obras Sociais (SOS) de Pindamonhangaba, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade. o

Data: sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12)

Local: Pátio Pinda

Horário: sexta-feira das 19h às 22h, sábado e domingo do meio-dia às 22h

Entrada: gratuita

Carnaval SJC

Divulgação/Kickin The Bloco

Pré-carnaval de rua gratuito em São José

São José dos Campos terá um pré-carnaval de rua gratuito, com dois dias de folia neste ano. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro, na Via Oeste, na região do Jardim Aquarius.

A programação conta com atrações das 9h às 18h, como nomes como Kickin The Bloco, Tchakabum, Vem pro Confraria, Zazueira e Bola e Rebola.

Veja programação completa:

Sábado (11/02)

Tchakabum;

Confraria Musical;

Giovanna Urano;

DJ Leo Minas, além dos DJs Nathan, Rapha Minas, Kastro e Ney.

Domingo (12/02)

Bloco Vem pro Confraria;

Bloco Zazueira;

Bloco Bola e Rebola.

valipomponi