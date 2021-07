gwen-stefani-e-blake-shelton-sposi-in-segreto,-cerimonia-per-pochi-parenti-e-amici

Gwen Stefani e Blake Shelton si sono sposati in segreto nelle scorse ore, davanti un piccolo gruppo di familiari e amici. A riportare la notizia della cerimonia privata, celebrata in un ranch in Oklahoma, è il giornale americano Page Six. Festeggiamenti molto moderati, come i due che si sono conosciuti nel 2015 a The Voice hanno sempre desiderato. Pochi i tavoli per gli ospiti alla cerimonia e con i genitori di Stefani arrivati poche ore prima dei festeggiamenti con un aereo privato.

La coppia, invece, ha lasciato Los Angeles pochi giorni fa, dopo la fine delle registrazioni della prossima edizione di The Voice. Sono fidanzati da oltre 5 anni e un anno fa avevano annunciato la volontà di sposarsi, con Blake che aveva fatto la proposta alla sua compagna.

L’annuncio del matrimonio

Nel 2020 Gwen Stefani aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva mentre baciava il compagno Blake Shelton. La cantante mostrava il prezioso anello donatole dal futuro marito, facendo sapere di avere ricevuto la proposta di matrimonio e di aver risposto di sì. La stessa foto era stata pubblicata anche da Blake Shelton che aveva colto l’occasione per dichiarare pubblicamente l’immenso amore che prova per la cantante e quanto sia stata fondamentale per lui: “Hey Gwen, grazie per aver salvato il mio 2020 e… il resto della mia vita…Ti amo. Ho sentito un sì”.

La vita sentimentale di Gwen Stefani

Gwen Stefani, dunque, sembra aver trovato l’altra metà della mela dopo una vita sentimentale piuttosto travagliata. Ricordiamo, infatti, che dal 1987 al 1994, la cantante dei No Doubt è stata fidanzata con il bassista Tony Kanal. Poi, nel 2002, il primo matrimonio. Gwen Stefani, infatti, è convolata a nozze con Gavin Rossdale. Da lui, ha avuto tre figli Kingston James McGregor, Zuma Nesta Rock e Apollo Bowie Flynn. Nel 2015, Stefani e Rossdale hanno divorziato. L’artista non ha mai nascosto quanto sia stato doloroso vedere la famiglia sgretolarsi. All’epoca della rottura, si sfogò in un’intervista rilasciata ad Harper’s Bazaar: