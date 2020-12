I gyoza al vapore con gamberi e verdure sono i tipici ravioli al vapore giapponese, composto da una sfoglia a base di acqua e farina e farciti di verdure, pesce o carne, serviti con una salsa a base di soia condita con aceto di riso e olio di peperoncino

Fare in casa la ricetta dei gyoza è molto semplice e potete farcirli con verdura o carne, noi abbiamo scelto un ripieno di verdura con gamberi e mango glassati in padella con la salsa di soia.

La parola gyoza deriva da gia-oze ed di derivazione cinese, che tradisce la vera natura di questo piatto che arrivò in Giappone dopo la seconda guerra mondiale insieme ai soldati di ritorno dalla Cina.

La differenza tra i gyoza giapponesi e i jiaozi cinesi è sostanzialmente la presenza dell’aglio in quelli giapponesi, ingrediente invece assente per quelli cinesi, in più i gyoza sono attualmente prodotti tramite dei macchinari, mentre i jiaozi cinesi vengono a tutt’oggi lavorati a mano.

La ricetta più classica e comune dei gyoza comprende una farcia composta da carne macinata, cavolo, erba cipollina, aglio e zenzero, saltati in olio di sesamo, ovviamente non mancano ricette che non prevedono la carne di maiale o quelle a base di gamberi, avvolti però quest’ultimi da pasta di riso, più chiara e sottile rispetto ai classici.

Possono essere cotti al vapore, sulla piastra o anche fritti, questi vengono di solito serviti come fossero dei contorni, il metodo più popolare in Giappone resta quello alla piastra, in questo caso vengono chiamati yaki gyoza, il “raviolo” viene cotto prima da un lato, per far in modo che la pastella risulti croccante, solo in seguito si aggiunge acqua e si copre la padella fino a quando il gyoza non sia completamente cotto grazie al vapore.

Altro metodo di cottura, meno usuale è quello di bollire i gyoza e poi friggerli nel grasso bollente, in questo caso vengono chiamati age-gyoza.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

50 Biscotti

Ingredienti

Per la sfoglia

200 g Farina manitoba

100 g Fecola

170 g Acqua

Per il ripieno

100 g Piselli

80 g Gamberi

1 Mango

1/2 cucchiaino Sale fino

1/2 cucchiaino Pepe nero

4 cucchiai Salsa Di Soia

Preparazione

Per preparare la ricetta dei gyoza al vapore con gamberi e verdure, raccogliete in una ciotola la farina, la fecola e unite l’acqua iniziando ad impastare. Quando l’impasto sarà diventato elastico e compatto, formate una palla, copritela con la pellicola e fatela riposare per 1 ora.

Cuocete a vapore i piselli e i gamberi e nel frattempo tagliate a cubetti piccoli il mango. In una padella con un filo d’olio fate rosolare i piselli, i gamberi tagliati a pezzetti e il mango e aggiungete la salsa di soia. Cuocete per pochi minuti e mettete da parte a far raffreddare.

Spolverate con la fecola un piano pulito e la palla dell’impasto e iniziate a stenderla molto finemente con un matterello. Con l’aiuto di un coppa-pasta o di un bicchiere ritagliate tanti cerchi, tenendo da parte gli scarti per rimpastarli. Riempite ogni sfoglia con la giusta quantità di ripieno. Chiudete ogni raviolo bagnando il centro del bordo con un goccio di acqua, premete bene e proseguite con le pieghe laterali.

Riempire i cerchi di pasta con il ripieno e chiudete ogni raviolo bagnando il centro del bordo con pochissima acqua, fate pressione e iniziate con le pieghe per chiudere. Fateli riposare su un vassoio infarinato.

Scaldate bene una padella, ungetela con l’olio di sesamo e iniziate a cuocere i ravioli. Quando inizieranno a dorarsi sotto, versate un bicchiere d’acqua e chiudete immediatamente con un coperchio per evitare gli schizzi. In questo modo i ravioli finiranno di cuocersi al vapore. Saranno pronti quando l’acqua sarà tutta evaporata. Serviteli con la salsa di soia e ben caldi.