Há 3 anos em Marília, imigrante prepara prato típico de Bangladesh em programa culinário

Um imigrante, que há três anos vive em Marília (SP), preparou um prato típico de Bangladesh, onde nasceu, para exibição na 10ª edição do programa “Sabores do Mundo”, gravado no dia 21 de março no campus da Universidade de Marília (Unimar).

Conforme a universidade, o projeto “Sabores do Mundo” tem como objetivo aproximar a comunidade das diferentes culturas, compartilhando receitas de pratos típicos. Para isso, a cada episódio recebe um imigrante ou refugiado para contar a sua história e curiosidades.

Dessa vez, segundo a prefeitura da cidade, Hassan Khan foi o convidado. Nascido em Bangladesh, país situado na Ásia meridional, Hassan é chef de cozinha e preparou o prato conhecido como “chicken biryane”, que é um arroz tradicional do país, elaborado com diversas especiarias e frango.

A iguaria é tradicionalmente servida em festas religiosas realizadas após o jejum. Hassan também serviu uma típica sobremesa, conhecida como “shewa”, que é uma mistura de leite, leite condensado e um flocado consumido em Bangladesh.

