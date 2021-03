Ha abusato di 38 bimbi: il tribunale di Milano ha disposto la sorveglianza speciale.

Sarebbero almeno 41 le bambine, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, rimaste vittima degli abusi di un pedofilo milanese di 57 anni, per cui il tribunale di Milano ha disposto la sorveglianza speciale.

Violenze commesse nel giro di diversi anni, mentre l’uomo lavorava come bagnino nella piscina di un albergo ligure o come insegnante di educazione fisica in alcune scuole elementari in Toscana. Di recente, poi, l’uomo aveva iniziato ad usare anche i social network, adescando le sue giovani vittime in diverse province italiane, tra cui Milano, Gorizia, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e La Spezia.

La prima denuncia contro il pedifilo risale al 1997, quando svolgeva il lavoro di bagnino. Lì, secondo quanto riportano le agenzie, aveva abusato una bambina, approfittando della distrazione dei genitori. Negli anni successivi, l’uomo era diventato insegnante di educazione fisica di scuola elementare, dove aveva circuito e sottoposto ad abusi diverse sue alunne, facendo vedere loro video pornografici e riprese in cui lui si masturbava. Inoltre, approfittava del suo ruolo per palpare le allieve, con la scusa di far vedere il modo corretto di svolgere gli esercizi. Per questo, venne condannato una prima volta a 8 anni di reclusione e all’interdizione dall’insegnamento, rimanendo in carcere fino al 2005.

Ma, una volta libero, aveva iniziato nuovamente ad adescare ragazzine, questa volta usando i social, tra cui Facebook, Instagram e più recentemente TikTok, usando falsi profili con cui si fingeva adolescente. Dopo questi fatti, venne nuovamente detenuto fino al 2009 ma, una volta uscito dal carcere e ristabilitosi a Milano, ricominciò a “collezionare” abusi. Nel capoluogo lombardo, infatti, trovò lavoro come istruttore di pallavolo in alcuni centri sportivi, adescando nuovamente giovani vittime. Così, rientrò nuovamente in carcere, dove si trova tuttora.

Ora, su proposta del questore, il Tribunale di prevenzione di Milano ha disposto la sorveglianza speciale per il pedofilo: nei suoi confronti sono state adottate le prescrizioni di mantenersi a una distanza di almeno 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati da minorenni come asili, scuole, parchi giochi ed impianti sportivi e di non comunicare con persone minorenni con nessun mezzo, inclusi i social network.

Don Alberto Bastoni è indagato dalla Procura di Ascoli Piceno per l’ipotesi di reato di detenzione e cessione di piccoli quantitativi di cocaina e da quella di Ancona per detenzione e scambio di materiale pedopornografico. Il sacerdote è stato nel frattempo allontanato dalla diocesi di Ascoli Piceno.

La curia di Ascoli Piceno – guidata dal vescovo Giovanni D’Ercole – ha allontanato il sacerdote don Alberto Bastoni, 56 anni: originario di Rimini, il prete era stato accolto nella provincia meridionale delle Marche dopo essere stato coinvolto in uno scandalo nel 2012, quando venne trovato in possesso di cocaina in macchina e in seguito indicato da un testimone come frequentatore di festini a base di sesso e droga. Ebbene, a otto anni di distanza il sacerdote è finito nuovamente nei guai ed è ora indagato dalla Procura di Ascoli Piceno per l’ipotesi di reato di detenzione e cessione di piccoli quantitativi di cocaina e da quella di Ancona per detenzione e scambio di materiale pedopornografico scaricato da internet. Attualmente il prete non è sottoposto a nessun provvedimento restrittivo.

La diocesi di Ascoli: “I comportamenti di don Bastoni causati dal lockdown”

Quello di don Bastoni è un curriculum ecclesiastico importante: tra i vari incarichi, ha ricoperto anche quello di rettore del Santuario dell’Amore misericordioso di Collevalenza, dove i vescovi italiani hanno a lungo svolto le loro assemblee generali e dove – in una casa annessa al santuario – vengono ospitati sacerdoti con vari problemi. A rendere noto l’allontanamento di Bastoni dalla diocesi ascolana è stato il vescovo Giovanni D’Ercole: “Apparentemente – si legge in una nota – sembrava che tutto procedesse nel migliore dei modi senonché, forse anche in conseguenza del lockdown, don Alberto Bastoni è caduto in una depressione maggiore unipolare che gli ha provocato un grave squilibrio mentale, umano e umorale che si è manifestato in comportamenti che hanno attirato una indagine da parte delle autorità competenti”.

La Curia ha quindi confermato che il prete è il protagonista di un’inchiesta giudiziaria: “Il Vescovo diocesano appena si è reso conto dello stato di salute e del totale cambiamento di personalità e avendo avuto notizia da lui stesso di un’indagine a suo carico, gli ha chiesto immediatamente di lasciare la Diocesi, riaffidandolo al Superiore generale della sua Congregazione religiosa per le cure necessarie. Con dispiacere, mons. D’Ercole ne dà notizia auspicando che don Bastoni possa al più presto risolvere i suoi problemi di salute e personali. Da questo momento in poi ogni comunicazione o richiesta di informazioni andrà rivolta alla sua Congregazione di provenienza”

