Ha aperto nel 2011 la sua pasticceria di torte personalizzate e cupcake, oggi è una cake designer star dei social

Designer, viaggiatrice e appassionata di pasticceria: non è un caso che Giada Farina, classe 1981, sia stata la prima Cake Designer in Italia quando, nel 2010, ha aperto a Brescia il primo laboratorio dedicato alle decorazioni in pasta di zucchero, creando torte a piani, monumentali e Wedding Cake con decori artistici di particolare cura e dal grande impatto visivo, frutto del suo talento artistico. «All’inizio – racconta –non è stato facile far capire alla clientela che si potevano avere dolci personalizzati al cento per cento, molto differenti dalla pasticceria tradizionale italiana». La pasticceria di Giada, infatti, è ispirata a quella americana. Oltre alle torte personalizzate il suo cavallo di battaglia sono i cupcake, ma anche dunats e macaron.

Le Torte di Giada oggi

Oggi Le Torte di Giada è un’impresa familiare con due punti vendita, uno in centro a Brescia e uno, con il laboratorio, a Calcinato. È una pasticceria che utilizza prodotti bio, materie prime selezionate, coloranti alimentari naturali e che realizza dolci che sembrano delle vere e proprie sculture. Ma Le Torte di Giada è anche un profilo Instagram con più di 35mila follower e 70mila su Facebook. A curare social network e marketing della cake designer è Rosy, la mamma di Giada: «Mia madre è stata bravissima a cavalcare fin da subito l’onda dei social – aggiunge la pasticciera – oggi riceviamo prenotazioni da tutta Italia, purtroppo non riusciamo a soddisfarle tutte, per ora arriviamo in Lombardia e nel Nord Est ma non escludo che in futuro potremo aprire altri negozi». Un talento che si è affinato e ha visto un grande successo sfruttando al massimo tutti gli strumenti che offre a partire da Google.

Da cake designer a star di social e tv

Il successo delle sue torte, infatti, stenta ad arrestarsi. Diplomata alla Scuola di cucina CAST Alimenti, che l’ha qualificata pasticciere professionista, Giada si è anche specializzata in corsi di formazione dedicati al senza glutine e al vegan, collabora attivamente con Chocolate Academy a Milano dove dal 2019 è entrata a far parte come tecnico Carma Women by Carma, Multinazionale Svizzera del gruppo Barry e Callebaut. Il team nasce con l’obiettivo di ricerca e sviluppo, di nuove applicazioni per le selezioni di cioccolato e delle paste da decorazione.

Numerosi i personaggi dello spettacolo che hanno ordinato le creazioni eseguite da Giada e il suo staff, da Alvaro Soleir ai Pooh, da Alessandro Del Piero a Belen Rodriguez. Per il programma su Real Time “Matrimonio a Prima Vista” ogni mercoledì in prima serata, ha creato la Wedding cake delle nozze di Fulvio e Federica.

