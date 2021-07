“Ha detto si”, fantastica proposta di matrimonio: si sposeranno, è ufficiale

“Ha detto si”, fantastica proposta di matrimonio su una meravigliosa spiaggia delle Maldive: si sposeranno, è ufficiale.

Quale donna non vorrebbe ricevere una proposta di matrimonio su una incantevole spiaggia delle Maldive? Ebbene, abbiamo una fortunata! Nelle scorse ore, infatti, un famoso calciatore ha chiesto alla sua compagna di diventare sua moglie proprio in questo magnifico scenario. Con tanto di scritta “Mi vuoi sposare?” sulla spiaggia

Lei ovviamente ha detto si e alcune immagini di quel momento magico sono state condivise dalla coppia sui propri canali social. Scene super romantiche, da sogno! Scopriamo chi convolerà presto a nozze!

“Ha detto si”, proposta di matrimonio da sogno alle Maldive: il calciatore e la sua compagna si sposeranno!

Matrimonio in arrivo per Joao Cancelo e la sua dolce metà Daniela Machado. Il calciatore del Manchester City, ex Juventus e Inter, ha organizzato una proposta super romantica, su una spiaggia paradisiaca delle Maldive. Un anello meraviglioso, mostrato in primo piano su Instagram, e la scritto Mi vuoi sposare, creata con legno e luci. Insomma, la bellissima Daniela non poteva che dire si!

I due sono super innamorati ed affiatati e sono già genitori di una splendida bambina, Alicia, nata a dicembre del 2019. Un matrimonio che rappresenta una gioia immensa per il calciatore, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con l’esclusione improvvisa dagli Europei di calcio. Il terzino destro è risultato positivo al Covid proprio durante il ritiro con il Portogallo, dovendo dire addio alla competizione per affrontare il periodo di isolamento. Una pesante perdita anche per la nazionale di Cristiano Ronaldo.

Dopo l’amarezza di Euro 2020, la grande gioia. Non possiamo che mandare i nostri più cari auguri ai futuri sposi Joao e Daniela: tanta felicità per voi!