Há mais de 30 anos no cenário do samba rondoniense, Pastoras do Asfaltão incentivam meninas na música: ‘para que não desistam dos sonhos’

Desde a década de 80, o grupo de mulheres participa ativamente do cenário local do samba. Além de compositoras e passistas, servem como exemplo quem sonha em seguir o legado. Pastoras do Asfaltão no lançamento da programação de Carnaval 2023 em Porto Velho

Exemplo para meninas e mulheres que sonham com a carreira no samba, o grupo Pastoras do Asfaltão ajuda a embalar o cenário musical rondoniense há mais de 30 anos. As dezenas de composições próprias criam enredos e mostram resiliência para as novas gerações.

“É um espaço muito masculino e a gente foi ocupando. Tem muito a ocupar, a gente aos poucos está chegando para mostrar que lugar de mulher, como dizem, é onde ela quiser, inclusive no samba”.

Uma das membras fundadoras do grupo, Silvia Pinheiro conta que as Pastoras já participaram de sete concursos e emplacaram quatro dos seus sambas. Além disso, tiveram outras apresentações marcantes, como o show “Mulher Negra na Cultura” no mês da Consciência Negra.

Atualmente, o grupo trabalha no projeto “Mulheres no Samba” da Liga das Escolas de Samba (Lieser).

Resiliência

Grupo de samba Pastoras do Asfaltão em apresentação em 2016

Resiliência foi a palavra usada por Silvia para descrever o samba em Rondônia, que enfrenta adversidades como falta de respeito e de valorização. E essa resiliência precisa ser ainda maior quando se é mulher no meio.

“Quando a gente começou a compor, tinha gente que dizia que [as composições] eram nossos esposos”, lembrou.

Depois de 34 anos de história como grupo de samba, as participantes ainda sentem que algumas pessoas não dão a devida credibilidade.

Exemplo

Grupo Pastoras do Asfaltão em apresentação em 2015

O grupo entende a responsabilidade social que possui por representar as mulheres rondonienses no samba.

“O nosso papel tem um significado muito forte para as mulheres que estão no meio e para as meninas, especialmente, para que elas não desistam. Muitas sabem o que a gente enfrenta, muitas viram algumas conversinhas desdenhando de alguma composição que a gente fez. Mas sabem que a gente não desistiu”, relatou Silvia.

O grupo também sonha em criar uma escola de samba para manter a chama acesa no coração dos mais jovens.

“🎵Se cantar é rezar duas vezes…”

Pastoras do Asfalto durante apresentação em 2018

Em uma das composições, a letra diz que “quem faz samba se comunica com o sentimento e a razão”. A música traz a ideia de harmonia, alegria e fala do desejo de um mundo sem preconceito e sem dor.

Segundo Silvia, todas as músicas do repertório são escolhidas com muita atenção, pois as Pastoras priorizam sambas e marchinhas que levam uma mensagem de amor, paz e comunhão.

O grupo possui, pelo menos, 25 composições próprias e também gravaram três músicas em Manaus (AM) no projeto Samba Sempre.

“O coordenador desse projeto é o Junior Rodrigues, um grande músico, que tem músicas gravadas com Alcione e outros [artistas]. Devagarzinho, timidamente, buscamos dar alguns passinhos”, contou Silvia.

Não vai ter desfile

Em 2023 não será realizado desfile das escolas de samba em Porto Velho devido a falta de verba pública para a realização do evento, de acordo com a Lieser.

“É como se a gente não existisse”, lamenta Silvia ao falar do retorno do carnaval sem desfile de escolas de samba.

A artista ressalta que o desfile gera renda para costureiros, eletricistas, músicos e muitas outras pessoas que neste período de carnaval podiam contar com um dinheiro a mais.

“Para a gente, quando se fala de carnaval, se não tem desfile de escola de samba, é um atraso. Atraso em todos os aspectos: econômico, social e cultural”, finaliza.

