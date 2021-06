Ha partecipato al GF 3 insieme al suo fidanzato, la ricordate? Sono trascorsi 18 anni: resterete di stucco per come è oggi

È stata una concorrente del GF 3 in compagnia del suo fidanzato, la ricordate? Dopo 18 anni è così, resterete di stucco! Incredibile!

Ricordate l’amatissima concorrente del GF 3? Com’è oggi dopo 18 anni. Fonte Foto: Youtube

Impossibile dimenticare l’esordio del Grande Fratello, vero? Correva esattamente il Settembre del 2001 quando, per la prima volta in assoluto, Daria Bignardi conduceva la primissima edizione di quello che sarebbe diventato, in un vero e proprio batter baleno, un fenomeno nazionale. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono trascorsi ben 20 anni. Eppure, nonostante la versione “nip” abbia subito un forte stop, il Grande Fratello continua ad essere uno dei reality più amati e seguiti da tutto il pubblico italiano.

In questi lunghi anni e ben sedici edizioni, si sono alternati tantissimi concorrenti. Tra questo, è praticamente impossibile dimenticarsi di lei. Insieme al suo fidanzato, è stata una concorrente del GF 3. Ed, addirittura, è riuscita a raggiungere il podio, classificandosi al secondo posto. Vi ricordate di lei? Senza alcun dubbio, si! Ebbene: sono trascorsi esattamente 18 anni dal suo esordio in tv, ma com’è cambiata? Resterete di stucco quando lo scoprirete!

Vi ricordate di lei? È stata una concorrente del GF 3: eccola oggi

Dopo ben 99 giorni rinchiusi nella casa di Cinecittà, l’8 Maggio del 2003, la bellissima Barbara D’Urso decretava come vincitrice del GF 3 la splendida Floriana Secondi. E nominava, invece, la simpaticissima Victoria Pennington come seconda classificata, seguita da Luca Argentero. Vi ricordate di lei? È davvero impossibile non farlo, avete ragione. Entrata nella casa più spiata d’Italia in compagnia del suo fidanzato dell’epoca, Pasquale La Ricchia, la giovanissima americana ha conquistato tutto il pubblico italiano per la sua infinita dolcezza.

Sono trascorsi, però, 18 anni dal suo esordio nel mondo dello spettacolo italiano, ma com’è cambiata oggi la bella Victoria Pennington? Purtroppo, abbiamo pochissime notizie su quello che fa adesso a distanza di tempo dalla sua partecipazione al programma. Poco più di un anno fa, però, l’ex concorrente del GF 3 è stata ospite, seppure in collegamento, a Live-Non è la D’Urso. Eccola come si è mostrata:

Fonte Foto: screenshot video

Insomma, potranno anche essere passati 18 anni dalla sua partecipazione al GF 3, ma Victoria Pennington è rimasta sempre bellissima. Certo, il taglio dei capelli è cambiato, è vero! Per il resto, però, è letteralmente identica!