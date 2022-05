La ciclista è tuttora in condizioni critiche, ed è ricoverata in Rianimazione Mattinata da dimenticare quella di ieri in via Cassino. Verso le 11.30, all’incirca all’altezza dell’Iti Nullo Baldini, una donna è caduta in bicicletta sotto gli occhi di diversi passanti. Coloro che hanno assistito alla scena sono stati tempestivi nel chiamare i soccorsi, intervenuti…

L’articolo Ha un malore e cade dalla bici Rianimata una donna in via Cassino è in prognosi riservata proviene da Grandeinganno.