Ricordate l’ex naufrago che ha vinto nel 2006 l’Isola dei Famosi? Conquistò il primo posto 15 anni fa: com’è diventato oggi? Vi mostriamo una foto !

Ha vinto il celebre reality 15 anni fa: ricordate Luca Calvani? Ecco com’è diventato oggi!

Ha vinto nel 2006 la quarta edizione de L’Isola dei Famosi. A quel tempo il reality show si svolgeva a Cayo Cochinos, in Honduras, ed andava in onda su Rai Due! Parliamo di Luca Calvani che proprio in quel periodo raggiunse il suo massimo successo! Lui è un attore e conduttore televisivo. Ha debuttato nel mondo della recitazione intepretando piccoli ruoli in Distretto di Polizia, Al momento giusto, e Le fate ignoranti di Ozpetek. E’ apparso in due episodi della serie in onda su Canale 5, Carabinieri 4, e ha recitato anche in Cotti e mangiati. Dopo la vittoria all’Isola diventa un volto davvero noto dello spettacolo. Dal 2006 ad oggi, è cambiato? Dove lo abbiamo visto ultimamente? Vi sveliamo tutte le curiosità!

Ha vinto L’Isola dei Famosi 15 anni fa: com’è diventato oggi? Da non credere!

Luca Calvani ha vinto l’Isola dei Famosi 15 anni fa: era il 2006 quando esordiva in onda su Rai Due, come vincitore del reality! La sua carriera, ovviamente, è proseguita dopo il trofeo: ha recitato in tantissimi film come Absolutely Fabolous, Il diario di Matilde Manzoni, Il ronzio delle Mosche, Parallel Passage. Nel piccolo schermo ha recitato in diverse fiction come Un posto al sole, Tutti pazzi per amore, Il commissario Manara. Ha partecipato anche al film ‘To Rome With Love’ di Woody Allen!

Attore, ma anche conduttore e modello! E’ stato al timone di ‘Camera con Vista’ su Rai Uno ed è stato testimonial di Peugeot a fianco di Melissa Satta. Ultimamente, nel 2020, ha lavorato per Sky in qualità di inviato nel cast di Tv8, Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe.

Con gli anni Luca è cambiato ma il suo fascino è sempre lo stesso! Ecco un selfie pubblicato sul suo canale Instagram: