Ha vinto Miss Italia nel 1987, adesso è una famosissima attrice: l’avete riconosciuta? È proprio lei

Ha trionfato a Miss Italia nel lontano 1987, adesso è un’attrice amatissima ed apprezzatissima: l’avete riconosciuta? È proprio lei!

Ha vinto Miss Italia nel 1987, la ricordate? Fonte Foto: Youtube

Una cosa bisogna ammetterla: Miss Italia è uno dei concorsi di bellezza più ambiti da milioni e milioni di giovanissime ragazze. Andata in onda per la prima volta nel lontano 1946, la “gara” tra 100 bellissime modelle è diventato, in un vero e proprio batter baleno, un must della televisione italiana. Ricordate quando era diventato un appuntamento fisso seguire la sfilate di tutte le ragazze e attendere con ansia la proclamazione della vincitrice? Come dimenticarlo, avete ragione!

Leggi anche –> È stata eletta Miss Italia nel 1993, la riconoscete? Sono trascorsi 18 anni: com’è oggi

Ebbene. In queste lunghissime ed intense 74 edizioni, si sono alternate tantissime vincitrici. L’ultima, ad esempio, è la bellissima Martina Sambucini. Ma se vi chiedessimo di ricordare la detentrice dello scettro di Miss Italia del 1987, ci riuscireste? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lei: giovanissima e bellissima modella. Che, all’epoca della sua partecipazione al concorso di Salsomaggiore terme, aveva soltanto 17 anni. Da quel momento, il suo percorso è stato tutto in salito. Tanto è vero che adesso è una famosissima ed apprezzatissima attrice. Di chi parliamo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È stata eletta Miss Italia nel 1987, ora è un’attrice di fama: la riconoscete?

La sua vittoria a Miss Italia nel 1987 è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la giovanissima modella sia arrivata al secondo posto in quell’edizione. E che, in seguito alla squalifica della “vera” vincitrice perché moglie e madre di un bambino, è stata proprio lei ad ottenere il titolo più bella d’Italia. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente?

Leggi anche –> È stata proprio lei Miss Italia nel 1998, com’è cambiata? Le sue foto di oggi vi sbalordiranno

A vincere il titolo di Miss Italia nel 1987, è stata proprio lei: Michela Rocco di Torrepadula. alla sola età di 17 anni, la giovanissima modella non soltanto ha ottenuto il titolo di più bella della nostra penisola, ma qualche mese dopo ha ottenuto anche la fascia di Miss Europa. Ma non è affatto finita qui. Il suo nome non vi è affatto sconosciuto? Avete ragione: non soltanto fino al 2013, Michela è stata la moglie di Enrico Mentana, ma è anche una famosissima attrice. Impossibile dimenticare la sua presenza in “Un Posto al Sole” nel 1999, in “Incantesimo” nel 1998 e di tantissimi altri successi televisivi e cinematografici.

Fonte Foto: Instagram

È sempre bellissima, vero?