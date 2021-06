haaland-senza-freni,-il-calciatore-spende-500mila-euro-per-un-pranzo-a-mykonos

Per molti campioni del calcio internazionale non è ancora tempo di vacanze, dati gli Europei e la Coppa America ancora in corso. C’è invece chi si gode già il relax dell’estate da alcune settimane. È il caso di Erving Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund, che a 21 anni è considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, in grado di puntare ai record realizzativi.

Come vi avevamo già raccontato alcuni giorni fa, Haaland, la cui nazionale non è riuscita a qualificarsi a Euro 2020, si trova sull’isola greca di Mykonos, dove trascorre giorni di vacanza spensierata con amici, a quanto pare senza alcun limite di spesa. È infatti notizia di queste ore che l’attaccante avrebbe speso circa 500mila euro per il conto di un pranzo offerto anche a tutti gli altri commensali.

Il pranzo faraonico di Haaland

A riportare la notizia è il giornale online greco Sportime, che racconta di un pranzo faraonico presso il locale Nammos, molto famoso sull’isola, durato tra le 5 e le 6 ore, durante il quale sarebbero scorsi fiumi di champagne, con 4 bottigile di Cristal Vintage, ognuno delle quali costosissima.

L’incontro con Mahrez

E Erving Haaland non è il solo calciatore a Mykonos. Giorni fa, come riportato da diverse fonti locali, l’attaccante classe 2000 esploso al Salisburgo, ha incontrato a un party Riyad Mahrez, pilastro del Manchester City di Guardiola. I due campioni non si sarebbero risparmiati nel far baldoria, come abbondantemente documentato dalle storie caricate su Instagram dalla moglie di Ashley Ward, ex calciatore inglese a sua volta presente a Mykonos.

La carriera di Haaland

A 21 anni ancora da compiere, Haaland ha un futuro roseo ai suoi piedi, tutte le big d’Europa vorrebbero portarselo a casa: operazione difficile in questa sessione di mercato, vista la reiterata volontà del Dortmund di non cederlo. Sarà certamente più difficile trattenerlo l’anno prossimo, visto che l’agente di Haaland, Mino Raiola, potrebbe indirizzarlo verso i club più blasonati d’Europa.