No ano passado, Bolsonaro limitou cobrança do imposto para baixar preço dos combustíveis às vésperas da eleição. Medida tirou recursos dos governos estaduais. Haddad anuncia acordo para compensar estados em R$ 26,9 bilhões por perdas com ICMS No ano passado, Bolsonaro limitou cobrança do imposto para baixar preço dos combustíveis às vésperas da eleição. Medida tirou recursos dos governos estaduais.

