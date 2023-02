haddad-determina-que-receita-selecione-produtos-apreendidos-para-doar-ao-litoral-paulista

Ministro da Fazenda estima que devem ser doados cerca de R$ 11 milhões em roupas, itens de cama, mesa e banho e de higiene pessoal. Região foi afetada com fortes chuvas que causaram deslizamentos e deixaram vítimas fatais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, determinou nesta segunda-feira (20) que a Receita Federal selecione produtos apreendidos em fiscalizações que possam ser doados para a população afetada pelos temporais no litoral norte de São Paulo.

“Determinei que a Receita Federal identifique mercadorias apreendidas, que possam ser enviadas às vítimas das chuvas no litoral paulista. São mais de R$ 11 milhões em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha”, escreveu o ministro em uma rede social.

Pelo menos 37 pessoas morreram após as fortes chuvas na região – 36 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Equipes de resgate buscam por vítimas e sobreviventes na Vila do Sahy

Equipes de resgate seguem as buscas por soterrados em São Sebastião. Estimativas são de que 40 pessoas estão desaparecidas.

Além disso, houve impacto nos fornecimento de luz e água, deslizamento de terra e bloqueio de estradas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na manhã desta segunda na região. Ele sobrevoou as áreas impactadas e conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O governo federal anunciou que a população da região vai ter prioridade no Minha Casa, Minha Vida e terá direito a saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

