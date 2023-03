Haddad diz que violação de sigilo fiscal ‘não pode acontecer na Receita’ e que tomará decisão ‘cabível’ sobre Feitosa

Ministro da Fazenda comentou o caso do ex-chefe de Inteligência que, no governo Bolsonaro, copiou dados sigilosos de desafetos do ex-presidente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado nesta quinta-feira (2) se vai demitir o ex-chefe da Inteligência da Receita Federal Ricardo Feitosa. Haddad afirmou que tomará a decisão quando receber o processo.

Em 2019, Feitosa acessou e copiou dados fiscais sigilosos de desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Violação de sigilo fiscal é uma coisa que não pode acontecer na Receita Federal, isso é uma, um auditor tem que saber das suas responsabilidades, então eu conheço o processo hoje pela imprensa, mas assim que ele chegar a minha mesa, eu vou tomar a decisão cabível”, afirmou Haddad

De acordo com o blog da Andreia Sadi, a Polícia Federal vai investigar o caso.

Entre os alvos do vazamento de dados estão dois políticos que haviam rompido com a família Bolsonaro: o empresário Paulo Marinho e o ex-ministro Gustavo Bebianno, e o então procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem.

As informações foram reveladas pelo jornal “Folha de S.Paulo”.

Nesta semana, a Folha também revelou que o corregedor da Receita Federal, João José Tafner, afirmou ter sofrido pressão para poupar Feitosa nas investigações sobre a quebra de sigilo.

