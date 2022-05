Hai trovato la persona giusta? Scoprilo con questo test: 36 domande da fare al tuo partner. Vent’anni fa, lo psicologo Arthur Aron ha posto una serie di domande allo scopo di stabilire relazioni intime tra individui sconosciuti, anche se ha concluso che sono possibili anche per persone che già si conoscono.

La ricerca è stata pubblicata quest’anno e c’è un articolo sul New York Times. Un gruppo di persone che hanno sostenuto il test ha stabilito che queste domande potevano effettivamente essere utilizzate per innamorarsi, proprio come i due partecipanti allo studio che si sono sposati sei mesi dopo.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Queste domande sono divise in tre parti e devono essere risolte in buona fede. Devono essere letti a turno, ma entrambi i partecipanti dovrebbero rispondere. Ogni parte dura circa 15 minuti e alla fine devi guardare direttamente l’altra persona per quattro minuti. Ecco le domande che ti aiuteranno a capirlo:

PRIMA PARTE

1. Se potessi scegliere qualsiasi persona nel mondo, chi inviteresti a cena?

2. Ti piacerebbe essere famoso? In che modo?

3. Prima di fare una telefonata, ti prepari cosa dire? Perché?

4. Secondo te com’è il giorno perfetto?

5. Quando hai cantato sola l’ultima volta? E per un’altra persona?

6. Se potessi vivere fino a 90 anni ed avere il corpo e la mente di un trentenne per sempre, come passeresti gli ultimi 60 anni della tua vita?

7. Hai una sensazione riguardo a come morirai?

8. Dite tre cose che credete di avere in comune con il vostro interlocutore.

9. Per quale aspetto della tua vita ti senti più grato?

10. Se potessi cambiare qualcosa della tua educazione, che cosa cambieresti?

11. Prenditi quattro minuti per raccontare al tuo compagno la storia della tua vita in maniera più dettagliata possibile.

12. Se potessi avere un’abilità nuova, quale sarebbe?

SECONDA PARTE

13. Se una sfera di cristallo potesse dirti la verità su te stesso, la tua vita, il tuo futuro, o qualsiasi altra cosa, che cosa vorresti sapere?

14. C’è qualcosa che desideri fare da molto tempo? Perché non l’hai ancora fatto?

15. Quale è la più grande soddisfazione che hai avuto nella tua vita?

16. Qual è la qualità che più stimi in un amico?

17. Qual è il tuo ricordo più prezioso?

18. Qual è il tuo ricordo più doloroso?

19. Se sapessi di dover morire entro un anno, cambieresti qualcosa nella tua vita? Perché?

20. Che cosa significa l‘amicizia per te?

21. Che importanza hanno l‘amore e l’affetto nella tua vita?

22. Elencate cinque caratteristiche positive del vostro partner.

23. La tua famiglia è affettuosa? Credi che la tua infanzia sia stata più felice di quella di tanti altri?

24. Com’è il rapporto con tua madre?

TERZA PARTE

25. Componi tre frasi usando il pronome “noi”.

26. Completa questa frase: “Magari avessi qualcuno con cui condividere…“.

26. Completa questa frase: “Magari avessi qualcuno con cui condividere…“. 27. Se potessi trasformarti in un amico intimo del tuo partner, condividi con lui o con lei qualcosa di segreto ma realmente importante.

28. Di’ al partner quello che più ti è piaciuto di lui o di lei appena conosciuto/a.

29. Racconta un momento imbarazzante della tua vita.

30. Quando è stata l’ultima volta che hai pianto davanti a qualcuno? E da solo?

31. Di’ al partner quello che ti piace di più di lui/lei.

32. Quali sono per te gli argomenti su cui non si scherza?

33. Se morissi oggi, cosa rimpiangeresti di non avere detto a qualcuno? Perché non glielo hai mai detto?

34. La tua casa prende fuoco con tutti i tuoi averi. Dopo avere salvato i tuoi cari ed i tuoi animali, hai tempo per fare un’ultima incursione e salvare un solo oggetto. Quale sceglieresti? Perché?

35. Di tutte le persone che formano la tua famiglia, quale morte sarebbe più dolorosa per te? Perché?

36. Condividi un problema personale e chiedi al tuo interlocutore che ti racconti come avrebbe agito al tuo posto per risolverlo.

L’articolo Hai trovato la persona giusta? Scoprilo con questo test: 36 domande da fare al tuo partner proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.