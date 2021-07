haier,-come-funzionano-gli-elettrodomestici-connessi

hOn è una singola app in grado d’offrire all’utente il controllo di tutti gli apparecchi e di venirgli incontro durante la spesa o nella preparazione dei cibi

Utilizzare la tecnologia, in particolare l’Internet of things (Iot), per semplificare l’utilizzo degli elettrodomestici da parte dell’utente e migliorare la sua esperienza oltre a connettere i vari dispositivi presenti in casa tra loro in un ecosistema a portata di clic sono due trend che Haier cavalca da tempo. L’app hOn riveste un ruolo centrale. L’applicazione è in grado d’interagire con tutti gli elettrodomestici eseguire eventuali aggiornamenti e manutenzione predittiva, oltre a sfruttare l’intelligenza artificiale per esempio per far capire all’utente come conservare nel modo migliore gli alimenti in frigorifero. Haier 3D 70 Series 7 (1.199 euro) è stato pensato proprio per cogliere tutte queste possibilità e personalizzare l’utilizzo attraverso il controllo da remoto, il tutto con la stessa app con cui è notificata la fine del lavaggio della lavatrice o da cui è possibile gestire il purificatore d’aria.

Il frigorifero si distingue anche grazie al cassetto Humidity Zone, uno spazio che mantiene la frutta e la verdura fresche due volte più a lungo dei dispositivi tradizionali senza alterare il valore nutrizionale degli alimenti. Il merito è della tecnologia HCS, una membrana in fibra vegetale che mantiene i livelli di umidità nel comparto al 90%. Con il cassetto MyZone invece l’utente ha la possibilità di personalizzare la temperatura con un clic in relazione ai cibi da conservare, mentre Direct Access vanta un’ergonomia destinata a impedire la fuoriuscita dell’aria fredda una volta aperto.

Il frigorifero Haier 3D 70 Series 7 progettato per sfruttare al massimo tutti i vantaggi della connettività tramite app e dell’intelligenza artificiale.

A queste s’aggiunge Air Surround, tramite delle uscite laterali poste sulla colonna all’interno del frigorifero la tecnologia consente una distribuzione omogenea del flusso di aria fredda destinata a mantenere gusto, consistenza e freschezza degli alimenti.

L’app si spinge oltre con funzioni più inedite e forse un po’ invasive, tramite hOn il frigorifero è in grado di capire quando il proprietario è in un negozio o supermercato e di conseguenza ottimizzare la temperatura per poi riportarla ai valori normali una volta posizionati gli alimenti nello scomparto, il tutto minimizzando i consumi e la dispersione di calore. Con la funzione Ricette Assistite il dispositivo diventa anche un assistente personale di cucina suggerendo in base alla disponibilità cosa preparare e come.

Prima ancora del frigorifero era stato il forno connesso il primo elemento dell’ecosistema Iot Haier a prendere vita. I forni della Serie 4 da incasso vantano la funzione PreciTaste. Grazie a dei particolari sensori e una videocamera integrata il forno della Serie 4 può riconoscere i cibi inseriti nella teglia e selezionare automaticamente il programma di cottura più adeguato. La gestione avviene via app hOn con tanto di notifica sullo smartphone quando la cottura è terminata. Inclusa sia per i forni sia per i piani a induzione una sonda Bluetooth per la rilevazione esatta della temperatura dei cibi.

Gli amanti dei vini potranno invece sfruttare le funzioni di hOn dedicate alla cantinetta virtuale. Grazie alla partnership con Vivino, il celebre store on-line, tramite l’app è possibile effettuare la scansione dell’etichetta. Una volta riconosciuta la bottiglia il sistema la inserisce nell’inventario virtuale, suggerisce abbinamenti culinari e prepara al meglio la temperatura per ospitare quello specifico vino, oltre a ottimizzare la conservazione.

Non solo cibo e vino però, abbinata alla lavatrice modello Rapidò (a partire da 349 euro) hOn tramite una foto al cesto del bucato è in grado di suggerire il ciclo di pulizia più adatto in termini di velocità ed efficienza, grazie al riconoscimento di capi e i colori. Ai fanatici dell’aria pulita, in tempi di pandemie globali sempre più numerosi, farà piacere sapere che la stessa app può essere utilizzata per gestire l’intera gamma di purificatori H-Purifier che noi avevamo recensito qui.