hamburger-di-pollo-al-limone,-appetitoso-e-stuzzicante-per-una-cena-di-primavera-fresca-e-leggera

Un piatto semplice preparare a casa: buonissimi hamburger di pollo al limone, una versione con la carne bianca che rielabora i classici hamburger di manzo.

Perfetti da gustare come secondo piatto o per farcire un golosissimo panino, aggiungendo bacon, insalata, formaggio e la vostra salsa preferita.

Un secondo piatto fresco e leggero, con ingredienti semplici, perfetto per chi è attento all’alimentazione sana, in un perfetto bilanciamento di sapori e nutrienti.

Gli hamburger di pollo al limone si preparano con una ricetta semplicissima;

alla base di questo piatto gustoso c’è la marinatura, una tecnica tradizionale che ammorbidisce e insaporisce le fibre della carne attraverso l’acidità;

in questa ricetta la nota acida è data dal limone, ricco di vitamine e molto profumato.

La compattezza e morbidezza degli hamburger di pollo è garantita dall’amido di mais, che lascia inalterato il gusto, donando la giusta consistenza al palato.

Accompagnate gli hamburger di pollo con una emulsione di limone, olio, sale e pepe ed una grattugiata di scorza di limone, per esaltare tutti i sapori di questo piatto.

Per un gusto più esotico, provate a sostituire il limone con il lime, l’agrume tropicale, in un accostamento di sapori e profumi davvero originale.

Hamburger di pollo al limone

Ingredienti

500 g di petto di pollo

2 limoni con buccia edibile, o lime

olio extravergine di oliva

sale e pepe

uno spicchio di aglio

un rametto di rosmarino

un cucchiaio di farina

Procedimento

Pulite bene la carne da ossicini e scarti residui;

tritatela in punta di coltello, o macinatela con il tritacarne, ma non frullatela;

trasferite il macinato in una ciotola capiente.

Unite alla carne la scorza grattugiata di un limone, l’aglio ed il rosmarino,

spremete il succo di un limone e versatelo sulla carne, unendo un cucchiaio di olio, un pizzico di sale e una spolverata di pepe;

mescolate molto bene per insaporire la carne e mettete la ciotola coperta in frigorifero, per almeno 2 ore.

Al momento della preparazione, rimuovete l’aglio ed il rosmarino, ed aggiungete la farina, mescolando bene per amalgamarla.

Formate gli hamburger, formando delle polpette schiacciate con le mani, o utilizzando l’apposito stampo per hamburger o uno schiacciapatate.

Scaldate una piastra in ghisa e, quando è rovente, adagiatevi gli hamburger;

cuocete a fuoco vivace fino alla completa cottura, per circa dieci minuti, girandoli a metà cottura.

Nel frattempo preparate un’emulsione con due cucchiai di olio, il succo di un limone, sale e pepe.

Servite subito gli hamburger di pollo al limone, molto caldi, cosparsi dall’emulsione di olio e limone, ed una grattugiata di scorza di limone.

