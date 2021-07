hang-loose-di-gizzeria,-ancora-spettacolo-con-il-kitefoil-world-series:-il-racconto-della-giornata

Denis Taradin primo nella terza giornata di gare. Consuntivo delle gare della giornata del 10 luglio e risultati

Ancora una giornata di spettacolo, sport, intrattenimento e clima internazionale all’Hang Loose di Gizzeria per i Mondiali di Kitefoil che domani chiudono la sezione Kitefoil World Series, ma continueranno poi fino al 18 luglio con il Youth World Championship. Da oggi gli atleti sono stati divisi in due flotte: Gold e Silver, con i primi 50 della flotta Gold che si batteranno per vincere il primo evento dei 5 previsti per questa stagione. Un’altra giornata di gare con atleti in rappresentanza di paesi di tutto il mondo.

Il ritmo della manifestazione comunque cambia continuamente e diversifica la sua offerta: nella giornata di sabato, per gli eventi collaterali è stato protagonista il rombo dei motori. Con l’arrivo delle potenti e scintillanti Porsche in bella mostra e con l’opportunità degli spettacolari test drive. Poi opportunità per tutte le età, per la tappa del Porsche On Board con la presenza del direttore marketing Italia, Massimiliano Cariola. Da auto a moto con lo spazio Ducati con le colorate e potenti moto, lo spazio test con il corteo fino a Gizzeria paese. Quindi il drink all’imbrunire e la musica con i campi di Beach volley gremiti e pulsanti.

Domani, domenica 12 alle ore 12 l’inizio delle gare con le tre regate per la flotta Gold e le tre per la Silver che varranno per la classifica finale nello specchio di mare che incornicia Gizzeria e la Calabria.

RISULTATI DELLE GARE 10 LUGLIO:

1° classificato: Denis Taradin (RUSSIA)

2° classificato: Axel Mazella (FRANCIA)

3° classificato: Toni Vodisek (SLOVENIA)

4° classificato: Connor Bainbridge (GRAN BRETAGNA)

5° classificato: Nicolas Parlier (FRANCIA)

La manifestazione, lo ricordiamo, è promossa dalla World Sailing (Federazione Internazionale Vela), la IKA (International Kiteboarding Association) gestisce il kitesurf in seno a World Sailing attraverso la FIV (Federazione Italiana Vela), mentre l’organizzazione è del circolo velico Hang Loose Beach. L’evento è patrocinato e sostenuto dalla Regione Calabria. Partner dell’evento sono la Porsche che anche domani terrà gli spettacolari e attesi test drive per curiosi e visitatori, così come per i test delle moto Ducati.

Domani sera poi spettacolo assicurato con la proiezione sul maxi schermo della finale del campionato europeo di calcio tra Inghilterra e Italia.