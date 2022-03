hankook-ion,-la-nuova-famiglia-per-veicoli-elettrici

A maggio 2022, Hankook lancerà iON (pronuncia /ai’on/), la sua prima famiglia di pneumatici progettati appositamente per i veicoli elettrici. Con questo approccio, l’azienda vuole dare un contributo decisivo per la transizione della mobilità verso veicoli a zero emissioni ampliando l’offerta di pneumatici specifici per questo tipo di veicoli.

Il nuovo pneumatico iON è stato sviluppato con l’obiettivo di ridurre la resistenza al rotolamento, ridurre la rumorosità garantendo al tempo stesso un’elevata tenuta. I conducenti che sceglieranno di montare questi pneumatici sui propri veicoli elettrici potranno beneficiare di una maggiore autonomia con una singola ricarica e di un’esperienza di guida migliore sotto ogni aspetto. Inoltre, i nuovi prodotti Hankook iON sono stati progettati per resistere alle sollecitazioni generate dalle elevate curve di coppia dei propulsori elettrici.

Al momento del lancio, i prodotti iON saranno disponibili con tre tipologie di battistrada e misure compatibili con cerchi da 18 a 22 pollici. Lo pneumatico estivo Hankook Ventus iON S sarà disponibile in Europa a partire da maggio 2022, mentre la versione invernale Hankook Winter i*cept iON sarà commercializzata a partire da settembre 2022. Per il mercato nordamericano sarà disponibile lo pneumatico all-season Hankook Ventus iON A. Sono in preparazione ulteriori design di prodotto specifici.

Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe: “La nuova serie di pneumatici iON risponde alla crescente domanda di veicoli elettrici. Questi ultimi hanno delle caratteristiche che richiedono pneumatici specifici, che devono essere disponibili anche per il cambio gomme. Grazie al miglioramento dell’autonomia per ogni ricarica, questi pneumatici di nuova generazione contribuiranno a migliorare l’efficienza dei veicoli elettrici nell’utilizzo quotidiano.”

Secondo le previsioni del servizio di informazione IHS Markit, la quota globale di vetture elettriche alimentate a batteria rispetto al totale delle vendite di veicoli aumenterà del 36,6% all’anno, dall’attuale 6,4% fino al 29,5% entro il 2028. Rispetto ai pneumatici convenzionali, gli pneumatici Hankook iON consentono di percorrere più chilometri con una singola carica della batteria, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO 2 del traffico stradale.

Trasferimento tecnologico tra campionati di veicoli elettrici e la strada

Hankook è uno dei leader mondiali nella fornitura di pneumatici di primo equipaggiamento per i veicoli elettrici dei brand più rinomati, e per questo può vantare anni di esperienza in un settore impegnativo. Gli pneumatici Hankook ottimizzati per la mobilità elettrica sono già stati scelti come primo equipaggiamento da marchi come Audi, BMW, Porsche, VW e molti altri. A partire dalla stagione 2022/2023, Hankook sarà inoltre fornitore nel mondo di campionati di veicoli elettrici come nominato da Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e potrà quindi dimostrare tutto il suo know-how in un ambito dove prestazioni e sostenibilità viaggiano di pari passo.

I nuovi pneumatici iON resistono alle sollecitazioni quotidiane a cui sono sottoposti gli pneumatici EV (EV = Electric Vehicle) grazie alle soluzioni tecniche adottate per questo nuovo prodotto. La massa maggiore dei veicoli elettrici, dovuta alla presenza del pacco batterie, richiede pneumatici con una capacità di carico superiore, le fibre di aramide ultraresistenti sono capaci di resistere alle sollecitazioni generate dalla coppia particolarmente elevata dei propulsori, mentre la mescola ad alto contenuto di resina naturale garantisce una durata superiore e un’usura ridotta. Un’altra caratteristica dei prodotti della serie iON è la presenza di oli naturali, che garantisce non solo una maggiore sostenibilità ambientale, ma anche un’eccellente resa chilometrica.

Rumorosità ridotta

Un’altra area di sviluppo in cui si è intervenuti è la rumorosità di rotolamento. La tecnologia Hankook sound absorbe, in combinazione con il design specifico del battistrada dei prodotti iON dell’azienda, riduce in modo significativo il rumore nell’abitacolo.

Klaus Krause, responsabile del centro tecnico Hankook Tire Europe ad Hannover, Germania: “Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che il nuovo pneumatico estivo Hankook iON, ad esempio, abbia ottenuto la certificazione A/A/A sull’etichetta europea. Ciò corrisponde alle massime prestazioni in termini di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità dei pneumatici”.

The post Hankook iON, la nuova famiglia per veicoli elettrici appeared first on Pneusnews.it.