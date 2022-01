hannover-messe-2022-riprogrammata-per-l’inizio-di-giugno

Deutsche Messe AG, in stretta collaborazione con il comitato consultivo degli espositori di Hannover Messe e le associazioni partner VDMA (Association of German Mechanical and Plant Engineering) e ZVEI (Central Association of German Electrical Engineering and Digital Industry), ha riprogrammato Hannover Messe 2022 per il 30 maggio-2 giugno. Lo show che riunisce i principali settori industriali in un’unica sede, dall’ingegneria degli azionamenti, all’automazione, all’energia, alla ricerca e sviluppo e all’IT industriale fino al subappalto, era originariamente previsto per aprile. L’intralogistica è sempre stata uno dei temi di questa importante manifestazione – precedentemente presentata come fiera separata chiamata CeMAT – e rappresenta quindi un’opportunità anche per i produttori di pneumatici industriali.

“A causa della continua alta incidenza in Germania e in molti paesi limitrofi, abbiamo deciso insieme ai nostri espositori di riprogrammare Hannover Messe. L’anno scorso ha dimostrato che i mesi estivi sono i migliori per i grandi eventi durante questa pandemia. Al momento non possiamo prevedere se la situazione Covid migliorerà entro aprile, quindi la nuova data offre ai nostri clienti la massima sicurezza di pianificazione possibile in modo che possano presentare le loro innovazioni alla fiera industriale più importante del mondo”, ha affermato il Dr. Jochen Köckler, CEO di Deutsche Messe AG.

All’inizio di giugno 2022, Hannover Messe sarà il primo grande evento industriale al mondo. La sua attenzione alla digitalizzazione e alla sostenibilità stimolerà approcci innovativi ed efficienti alla produzione e alla protezione del clima. La fiera di quest’anno dura quattro giorni a causa delle precedenti prenotazioni del centro espositivo di Hannover a giugno. Nel 2023, Hannover Messe riprenderà il suo normale programma di cinque giorni ad aprile.

“Hannover Messe è la vetrina industriale più importante al mondo per le nostre aziende, quindi la nuova data è corretta date le circostanze attuali. Siamo convinti che in estate raggiungeremo un pubblico più vasto interessato all’Industria 4.0 e al suo contributo alla sostenibilità. Con le nostre innovazioni nell’automazione, nella digitalizzazione, nell’elettrificazione e nell’efficienza energetica, l’industria elettrica e digitale sta guidando la transizione industriale verso un’economia circolare climaticamente neutra. Vogliamo mostrare al pubblico più ampio possibile come può essere questo percorso, perché possiamo dominare questa sfida solo se lavoriamo insieme. Hannover Messe offre l’ambiente perfetto per questo”, afferma Wolfgang Weber, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ZVEI.

The post Hannover Messe 2022 riprogrammata per l’inizio di giugno appeared first on Pneusnews.it.