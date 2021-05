harry-e-l’incubo-della-vita-da-principe:-“ero-come-in-uno-zoo,-oggi-sono-libero”

“La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show“: è quanto è emerso da un’intervista rilasciata dal principe Harry a Dax Shepard nel suo podcast settimanale, Armchair Expert. Harry si sente come Truman Burbank (interpretato da Jim Carrey) che – nel film drammatico e al tempo stesso satirico – è assolutamente all’oscuro di essere da sempre il protagonista di un reality show di grande successo, spiato in ogni momento e controllato in tutto, anche quando è alle prese con eventi drammatici.

in foto: Jim Carrey in The Truman Show

La nuova intervista del principe Harry

Il duca di Sussex mentre si stava raccontando a Dax Shepard nel suo podcast, Armchair Expert, ha paragonato la sua vita al film di Jim Carrey, dove il protagonista in ogni secondo della vita viene esaminato, filmato, controllato e sottoposto alla morbosa attenzione del mondo. “La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo “, dice al presentatore. Stando a quanto riportato da numerosi tabloid britannici, Harry agli haters risponde parlando implicitamente di ciò che ha vissuto con la morte della principessa Diana, senza mai citarla: “Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene”. Il principe ha analizzato il perché avesse questo comportamento e a chi oggi lo odia sul web dice: “L’odio è per chi vive un dolore irrisolto. Quando sei sconvolto da qualcosa e non stai bene, vai a cercare aiuto. Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, fingendo di sentirmi bene. Ho rifiutato i sentimenti”.

L’incontro con Meghan Markle

Poi dopo il dolore è arrivato il vero amore, quello con l’attrice di Suits. “Ho visto Meghan per la prima volta in un supermercato e abbiamo fatto finta di non conoscerci per evitare di attirare l’attenzione“, ha confessato al conduttore di Armchair Expert. Il principe ha detto che in quello che fu il loro primo appuntamento indossava un berretto da baseball, nel tentativo di non attirare l’attenzione. E di aver tentato inizialmente di tenere segreta la relazione.

Il principe Harry e la sua nuova vita in California

Il figlio del principe Carlo si è detto sereno: “Vivendo qui negli Stati Uniti ora posso alzare la testa e realmente mi sento diverso. Posso finalmente camminare sentendomi un po’ più libero“. Gli ex reali d’Inghilterra oggi vivono in una lussuosa residenza nell’esclusiva Montecito, a Santa Barbara, in California e poco distante da Los Angeles. La villa, tra l’altro appartenuta a Mel Gibson, comprende 9 camere da letto e 16 bagni ed è costata 14.650.000 di dollari. “Qui posso portare Archie sul retro della bicicletta, dove vivevo prima non avevo la possibilità di farlo liberamente“, ha detto riferendosi alla sua vita da papà. La coppia a breve avrà una figlia, che potrebbe chiamarsi Philippa, come il nonno morto lo scorso 9 aprile.

Le parole per la vita passata

Il principe riferendosi al suo passato ha sostenuto: “Sono nato privilegiato. La vita mi ha dato un posto in prima fila. La mia istruzione non era scolastica: la mia scuola era incontrare ogni giorno persone di tutto il Commonwealth“. Il principe Harry ha continuato a parlare delle pressioni che sentiva per essere uno dei reali del Regno Unito. Sul Daily Mail il principe si è riferito all’attenzione mediatica e velatamente (per i maligni) a una post su Instagram pubblicato dal fratello e la moglie Kate Middleton: “Non c’è interesse pubblico nel fatto che tu porti i tuoi figli a fare una passeggiata lungo la spiaggia. Niente, non è una novità. Questo è il mio problema, le notizie dovrebbero rimanere notizie“.