harry-e-meghan-delusi-per-il-mancato-invito-al-compleanno-di-obama,-la-duchessa-reagisce-malissimo.-sfuriata-colossale

Harry e Meghan delusi per il mancato invito al compleanno di Barack Obama. Secondo Angela Levin, biografa del duce di Sussex, agli Obama non sono piaciute le ultime uscite della coppia, a partire dalla famosa intervista con Oprah Winfrey

I Sussex stanno zitti da qualche giorno e tutti si domandano perché. Secondo i più informati osservatori reali, Harry e Meghan, soprattutto Meghan, stanno smaltendo la delusione di non essere stati invitati al 60° compleanno dell’ex presidente Barack Obama, a sentir loro un grande amico. Come fanno in questi casi le duchesse, anche Meghan ha parato il colpo dicendo che precedenti impegni le avrebbero comunque impedito di essere presente: dopotutto, nello stesso giorno, cadeva pure il suo compleanno.

Certo che dagli Obama, a Martha’s Vineyard, c’erano proprio tutti: George Clooney, Beyoncé, Jay-Z, John Legend, Chrissy Teigen e la grande amica di Meghan, Gayle King. Due persone in più, in un elenco di centinaia di invitati, non avrebbero di certo fatto alcuna differenza: perché quindi i Sussex non c’erano? Secondo Angela Levin, biografa del principe Harry, agli Obama non sono piaciute per nulla le ultime uscite della coppia, a partire dalla famosa intervista con Oprah Winfrey. Se è in corso una guerra con il resto della Royal Family, l’ex presidente e sua moglie sanno da che parte devono stare: con la Regina, con Carlo e con William, che rappresentano l’istituzione, e non certo con due piagnucolosi fuggiaschi che parlano male delle loro famiglie per continuare a restare famosi.

La cosa che più ha irritato gli Obama è stata proprio vedere Harry attaccare suo padre e sua nonna come ha fatto negli ultimi mesi. Di certo non vorrebbero che le loro figlie, Sasha e Malia, rivelassero in tv quello che hanno visto e sentito alla Casa Bianca, compresi i contrasti tra i genitori, che di sicuro devono esserci stati in numerose occasioni. Certe cose, a certi livelli, devono restare in famiglia e rompere questa regola è segno di grande immaturità.

Questo spiega la diplomatica freddezza con la quale Michelle Obama ha commentato gli ultimi interventi dei Sussex: «Quando penso a quello che stanno passando – ha detto -, penso all’importanza della famiglia e prego solo che ci sia il perdono e che ci sia chiarezza, amore e determinazione ad un certo punto nel tempo. Perché non c’è niente di più importante della famiglia».

Ma nell’attesa che ci siano chiarezza, perdono e amore, niente più inviti. Meghan ci teneva tantissimo, ha detto Angela Levin, voleva essere l’ospite speciale del party, ed è rimasta molto delusa per l’esclusione. Ha prontamente risposto invitando i Clinton, ma non gli Obama, ad aderire alla sua iniziativa 40×40, dedicare 40 minuti del proprio tempo agli altri, lanciata nel giorno del suo 40° compleanno. Obama si è un po’ seccato non per il mancato coinvolgimento, ma perché l’idea gli è sembrata copiata da una sua analoga iniziativa, chiamata 60×60.

La fine dell’appoggio degli Obama è un duro colpo per i Sussex, che faticano sempre di più a rendersi visibili e ogni volta che lo fanno sono sommersi dalle critiche. L’ultimo video di Meghan (quello del 40×40) ha prodotto sui giornali inglesi migliaia di righe di commenti negativi, per l’ostentato lusso della villa di Montecito, l’abito ton sur ton con il colore della scrivania della Duchessa, la velata presa in giro della regina Elisabetta, e soprattutto con Harry chiamato a fare il buffone di corte, come un cagnolino ammaestrato, dalla finestra sul giardino. Levin ha detto che gli Obama «hanno visto attraverso Meghan» e hanno finalmente capito di che pasta è fatta.

