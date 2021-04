harry-e-meghan,-gelo-col-principe-william:-pesanti-accuse-al-fratello

Tra il principe William e il principe Harry ci sarebbe parecchia tensione. Sono emerse nuove indiscrezioni sul rapporto tra i due fratelli, che si sono allontanati da quando Harry e Meghan Markle hanno lasciato il Regno Unito e la famiglia reale. Stando alle fonti di Us Weekly, il principe Harry si starebbe rifiutando di incontrare suo fratello in privato. Presto infatti ci sarà l’occasione per ritrovarsi, quando nel mese di luglio ci sarà l’inaugurazione della statua in onore di Lady Diana. Un’opera commissionata per celebrare quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno della principessa del Galles.

William avrebbe chiesto al fratello di vedersi prima della cerimonia, in privato. Harry non sarebbe d’accordo, anzi avrebbe già rifiutato perché non avrebbe intenzione di “farsi comandare”. Quella di luglio sembra essere a tutti gli effetti una resa dei conti tra i due fratelli Windsor dopo l’intervista di Harry e Meghan. La fonte del sito ha aggiunto infatti che nel caso in cui Harry non dovesse comportarsi in modo consono o peggio non dovesse farsi vedere dalla famiglia allora William non lo perdonerebbe mai.

Tutto si deciderà in quella occasione, insomma. Intanto il principe William ha fatto volare accuse pesanti all’indirizzo del fratello. Sempre secondo Us Weekly, infatti, la conversazione tra fratelli dopo l’intervista non sarebbe andata bene, soprattutto per le accuse di razzismo. Inoltre l’erede al trono Windsor ha accusato suo fratello Harry di essere diventato “troppo presuntuoso da quando si è trasferito in California” e che Hollywood e la notorietà “gli abbiano dato alla testa”. Quindi si è fatto un’idea precisa: ha accusato Harry di “mettere la fama davanti alla famiglia”.

Accuse per niente leggere, anzi. Un confronto tra i due fratelli, occhi negli occhi, sarebbe opportuno dopo un anno che non si vedono. Ma per il momento ci sarebbe il gelo più totale e molta tensione, in attesa di luglio prossimo. Di certo William si è legato al dito diverse cose. Oltre alle accuse di razzismo alla famiglia ma senza fare nomi, Harry ha aggiunto che suo padre Carlo e suo fratello sarebbero in trappola. Intrappolati dalla vita imposta dall’appartenenza alla Royal Family e dai doveri imposti dalla Corona. Entrambi infatti sono eredi al trono, al contrario di Harry.