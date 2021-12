Harry e Meghan mostrano per la prima volta i figli sui social. Archie è identico a lui, Lillibet è lei. Sudditi impazziti. Guarda

Harry e Meghan Markle hanno condiviso con il mondo la loro cartolina di Natale, in cui hanno finalmente mostrato il volto della loro secondogenita. Mentre Archie è inglese, la piccola Lillibeth Diana è nata a Santa Barbara, in California. Sin dal lieto evento, avvenuto sei mesi fa, la coppia ha deciso di non mostrare pubblicamente il volto della piccola, che per tutti è rimasto un mistero. Un altro smacco per i sudditi del Regno Unito, che sono cresciuti amando il principe ribelle, vedendolo crescere e piangendo con lui la morte della sua adorata madre. Vogliosi quindi di gioire con lui per la nascita di sua figlia.

Quando nasce un piccolo reale è normale che il popolo voglia vedere il nuovo erede. Ma Harry è fuggito in America, insieme a sua moglie e ai suoi figli, e non vuole riconoscere nulla a quella terra cui ha voltato le spalle. Così, continua a vivere in modo sicuramente molto più discreto, pur non mancando di rilasciare interviste o creare podcast. Insomma, il principe ha basato la sua nuova vita sul suo passato, ma con questo passato ha chiuso ogni tipo di rapporto. Ma questo è un argomento che affronteremo a breve. Al momento ci soffermiamo sulla fotografia che la coppia ha voluto pubblicare.

Finalmente vediamo la piccola Lillibeth Diana, un nome importante che la dice lunga. Si tratta infatti del soprannome che la regina Elisabetta aveva da piccolina. In questo modo era rimasto a chiamarla esclusivamente il principe Filippo, deceduto mesi fa, prima di poter festeggiare il suo 100esimo compleanno. Un omaggio di Harry alla bella Elisabetta, che però è costretta, come tutti noi, a guardare i suoi bisnipoti soltanto tramite delle fotografie. Il secondo nome, invece, ricorda la madre dei principi d’Inghilterra, una donna che tanto ha combattuto per la sua indipendenza e per non sottostare alle regole della corona.

Due nomi messi a confronti, due nomi che uniti segnano un equilibrio tra i due mondi. Un equilibrio che però il principe Harry non ha trovato, dal momento che i rapporti con la sua famiglia di sangue sono dei peggiori, allo stato attuale. Nella fotografia, Meghan Markle tiene la piccola tra le sue mani, e ride mentre la alza in cielo scatenando anche nella neonata una bellissima risata. Harry e Archie le guardano, anche loro tra risate, lui con gli occhi pieni di amore. E finalmente rivediamo anche il piccolo Archie, con i capelli rossi come il padre e il suo sguardo malandrino.

E’ da tempo ormai che anche il suo volto non veniva pubblicato. I genitori lo ritraggono sempre di spalle. In occasione del Natale, finalmente possiamo vedere come sta crescendo, ed è bellissimo, proprio come ci si aspetterebbe dal figlio del principe Harry. Del resto, lui è quello che ha fatto sognare tantissime donne, inglesi e non solo. Intanto, queste vacanze ha deciso di passarle da solo con la sua nuova famiglia, senza rientrare in Inghilterra. Una notizia che ha dispiaciuto il popolo inglese, dal momento che per la regina Elisabetta si tratta del primo Natale senza Filippo, e la presenza di Harry avrebbe sicuramente potuto rincuorarla.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Harry e Meghan mostrano per la prima volta i figli sui social. Archie è identico a lui, Lillibet è lei. Sudditi impazziti. Guarda proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.