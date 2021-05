harry-e-meghan,-nuovo-colpo-basso-dalla-famiglia-reale:-hanno-dimenticato-qualcosa?

Non c’è tregua per i dichi di Sussex che hanno ricevuto l’ennesimo affronto da parte della loro Famiglia che ha negato loro la celebrazione di un evento molto importante.

Oggi Harry è tra i protagonisti dell’ultimo documentario uscito su Apple Tv “The Me You Can’t See” che vede come co-creatori e produttori esecutivi lui e Oprah Winfrey. Insieme al principe ci saranno diversi personaggi dello spettacolo che racconteranno in prima persona storie personali che fanno luce sulla salute mentale e il benessere emotivo.

Per i due coniugi è arrivato però due giorni fa l’ultima porta in faccia dalla Famiglia Reale. Proprio il 19 maggio in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio, un figlio bellissimo e prossimi della loro secondogenita.

Ma cosa è successo di così allarmante da smuovere il web ed i critici esperti delle convenzioni reali? Facciamo chiarezza.

Elisabetta risponde ad Harry e Meghan nel modo più oltraggioso: silenzio e indifferenza

Apparentemente nessuna nuova crisi di Governo o interrogazione relativa dichiarazioni pubbliche nefaste rilasciate né dai reali né tantomeno da Harry e Meghan. Quindi in cosa consiste questa nuova crisi silenziosa?

Facciamo un passo indietro. Beatrice di York, la nipote della Regina e primogenita del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, proprio il 19 maggio ha annunciato pubblicamente di aspettare il suo primo figlio assieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi spostato lo scorso luglio.

La Famiglia Reale non ha esitato un attimo a dare comunicazione ufficiale:

Sua Altezza Reale, la principessa Beatrice, e Edoardo Mapelli Mozzi sono molto felici di annunciare che aspettano un bambino in autunno. La regina è stata informata ed è deliziata dalla notizia.

Peccato che non si sia nessun accenno nei comunicati all’anniversario di matrimonio proprio di Harry e Meghan Markle. Daniela Elser, esperta reale al servizio della Corona, ha spiegato il silenzio devastante della Regnante che pare non accetti più di buon grado il nipote e la consorte.

Nonostante le prove di riavvicinamento dopo la morte del nonno Filippo, Elisabetta sembra non volersi permettere più “una devastazione reputazionale di tale portata” (New Zeland Herald). Un affronto davvero terribile per i due che hanno ricevuto con il silenzio e l’indifferenza la lezione più dura.